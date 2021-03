Video: la impresionante bandada que “dibujó” un pájaro en el cielo

Una bandada de estorninos formó la imagen de un pájaro gigante en pleno vuelo. La foto y el video fueron captados por dos especialistas: un cineasta aficionado y un fotógrafo profesional llamados Colling Hogg y James Crombie, respectivamente.

La impresionante toma sucedió sobre el Lago Ennell en Westmeath, Irlanda. En diálogo con el Irish Times, contaron que estuvieron trabajando durante meses para concretar el proyecto: “Después de trabajar juntos en otra foto nos pusimos a pensar qué imagen podría ser lo suficientemente única y a la vez doméstica como para que tuviera un impacto local. Ahí fue donde se nos ocurrió que quizás los estorninos hicieran algunas murmuraciones durante el invierno”.

Se denomina murmuración a la impresionante forma de volar que tienen estas aves, una especie que se multiplica con alrededor de 310 millones de ejemplares en todo el mundo. Hogg, que trabaja como técnico de campo de geofísica y Crombie, que hace fotos deportivas para la revista Info Sports Photography, pasaron cerca de cincuenta noches durante el invierno investigando cómo se movían los pájaros elegidos, incluso usaron drones para averiguar dónde dormían y dónde solían volar juntos.

Antes de obtener la imagen del pájaro gigante, Crombie había captado una hermosa foto de las aves en el atardecer, pero, de acuerdo con Hogg, “todavía quería una toma que fuera completamente única”.

Miles de estorninos forman la imagen de un ave gigante. Se cree que lo hacen para defenderse de posibles depredadores

La semana pasada llegó el momento de la magia. “El clima no fue bueno, no había mucha luz en el cielo, estaba gris y un poco oscuro. Era un ambiente inquietante”, dijo Hogg y agregó: “Pero el murmullo se unió, una bandada muy densa de ellos se destacó en el cielo y luego bajó y he aquí que formó una forma de pájaro con todos los pájaros juntos”. De acuerdo con los especialistas, la foto perfecta no fue suerte, sino producto de la persistencia de meses.

El comportamiento de estas bandadas de aves, también conocido como murmullo, fue estudiado por la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Según sus investigadores, los estorninos realizan estas figuras para protegerse de sus depredadores, ya que con su gran tamaño podrían intimidar a sus posibles atacantes. La RSPB también señaló que pueden usar estos ‘murmullos’ como formas de ganar y compartir tanto calor corporal como información entre sí.

LA NACION