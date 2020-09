Un perro callejero interrumpió una obra de teatro para socorrer a un hombre que actuaba de herido Crédito: Univisión

10 de septiembre de 2020

Un video que enterneció a los usuarios de las redes sociales se volvió viral en las últimas horas. En una plaza de Turquía, un perro callejero interrumpió sorpresivamente una obra de teatro para acercarse a "ayudar" a uno de los participantes, que actuaba de herido.

El video muestra cómo en un momento de la representación, un actor llamado Numan Ertugrul Uzunsoy queda tendido en suelo interpretando a un herido y permanece "desvanecido", mientras transcurre el resto de la historia, relatada por un locutor.

Sin embargo, cuando el actor se queda en el suelo inmóvil no pudo continuar con su interpretación porque un perro callejero se dirigió directamente hacia el hombre y comenzó a animarlo al recostarse sobre su cuello.

"Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba", contó Numan Ertugrul Uzunsoy. "Sentí calor en mi rostro. Pensé que mi coprotagonista se me estaba acercando", recordó.

La reacción inesperada del canino enterneció al actor, que le devolvió el cariño acariciándolo y luego el resto de los intérpretes que estaban allí dejaron a un lado la obra de teatro y decidieron mimar al cariñoso animal. Finalmente, uno de ellos se lo llevó en brazos.

Asimismo, el gesto dejó impresionados a los espectadores, que manifestaron su conmoción por la actitud del perro y comenzaron a aplaudir y ovacionar, a modo de celebración, la muestra de afecto del pequeño canino.

El momento fue grabado por los espectadores y la reacción del simpático perro se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios expresaron su emoción por el tierno momento y notaron la cariñosa reacción del animal.

Al día siguiente, el actor volvió al lugar donde se desarrolló la obra para buscar al perro y ayudarlo a encontrar un hogar: "Lo buscaré hasta encontrarlo", indicó Uzunsoy, todavía sorprendido por lo que había sucedido.