Un pescador estaba filmando a un grupo de tiburones mientras se alimentaban de una ballena y fue sorprendido cuando uno de ellos se acercó a su embarcación y moridó ferozmente la hélice Crédito: Centro de Recuperación de Animales Marinos.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 11:42

Un pescador fue sorprendido por un grupo de tiburones en plena jornada de pesca. El hombre, llamado Dean Butler pasó un domingo totalmente inusual al descubrir a estos animales alimentándose del cadáver de una ballena. Pero su mayor sorpresa se la llevó cuando, al intentar grabar la situación, un tiburón se acercó al barco y mordió la hélice.

Según le contó Butler al noticiero estadounidense 9News, había más de una docena de tiburones en el lugar. "Incluso un tiburón blanco muy grande y un tiburón tigre muy grande, fácilmente de unos 400 kilos cada uno", sumó el pescador. La ballena, explicó, estaba a solo unos metros de su barco.

Un tiburón se acercó al barco de un pescador y mordió la hélice Crédito: Shutterstock

Después, el hombre contó cómo fue el terrorífico momento en el que uno de los tiburones se acercó y contó que la hélice quedó marcada por los dientes del animal. "Me alegro de haberme encontrado esto a plena luz del día, porque puedes fácilmente chocar navegando en la oscuridad", le dijo a la televisión. "Salir de tu barco y estar rodeado de estos tipos sería bastante escalofriante", agregó.

A pesar del particular momento que le tocó vivir, el pescador, según su propio relato, no tuvo miedo en ningún momento. "No estaba preocupado", reconstruyó Butler. "Estaba simplemente feliz de ser testigo de eso, fue realmente genial".