Científicos descubrieron que los tiburones cambian sus dientes según el tipo de alimentación que llevan

El tiburón blanco es una obra maestra de la ingeniería evolutiva. Estos bellos depredadores se deslizan sin esfuerzo por el agua, con cada movimiento lento y deliberado de la poderosa cola impulsando un cuerpo especializado en sigilo, velocidad y eficiencia. Visto desde arriba, el dorso oscuro se confunde con el azul profundo del océano; visto desde abajo, el vientre claro se pierde en la superficie iluminada por el sol.

En un instante, el deslizamiento tranquilo se transforma en ataque, con una aceleración que supera los 60 kilómetros por hora, la forma elegante, similar a un torpedo, cortando el agua con mínima resistencia. Entonces aparece su rasgo más icónico: hileras de dientes afilados como cuchillas, perfectamente moldeados para la vida en la cima de la cadena alimentaria.

Desde hace tiempo, los científicos están fascinados por los dientes del tiburón blanco. Ejemplares fosilizados se recolectan desde hace siglos, y la estructura ancha y aserrada de los dientes es fácilmente reconocible en mandíbulas y marcas de mordidas de tiburones contemporáneos.

Pero, hasta ahora, sorprendentemente poco se sabía sobre uno de los aspectos más fascinantes de estas estructuras tan bien diseñadas: cómo cambian a lo largo de la mandíbula para responder a las distintas exigencias a lo largo de la vida del animal. Una nueva investigación, publicada en la revista Ecology and Evolution, buscó responder a esta pregunta.

Los científicos aún conservan muchas cosas por conocer de esta especie (Foto: Freepik)

De dientes en forma de aguja a cuchillas aserradas

Diferentes especies de tiburones desarrollaron dientes adaptados a sus necesidades alimentarias, como dientes en forma de aguja para sujetar calamares resbaladizos; molares anchos y planos para triturar moluscos; y cuchillas aserradas para cortar carne y grasa de mamíferos marinos.

Los dientes de tiburón también son descartables: se reemplazan constantemente a lo largo de la vida, como una cinta transportadora que empuja un nuevo diente hacia adelante en cuestión de semanas.

Los tiburones blancos son conocidos principalmente por sus grandes dientes triangulares y aserrados, ideales para capturar y consumir mamíferos marinos como focas, delfines y ballenas. Sin embargo, la mayoría no comienza su vida cazando focas. De hecho, los ejemplares jóvenes se alimentan sobre todo de peces y calamares, y por lo general recién incorporan mamíferos a su dieta cuando alcanzan alrededor de tres metros de longitud.

Esto plantea una pregunta fascinante: ¿los dientes que emergen de esa “cinta transportadora” cambian para enfrentar los desafíos específicos de las dietas en las distintas etapas del desarrollo, del mismo modo que la evolución produce dientes adaptados a las dietas de diferentes especies?

Estudios anteriores solían centrarse en un número reducido de dientes o en una sola etapa de la vida. Lo que faltaba era una visión completa, a lo largo de toda la mandíbula, de cómo cambia la forma de los dientes: no solo entre la mandíbula superior e inferior, sino desde el frente de la boca hasta el fondo, y desde la etapa juvenil hasta la adulta.

Los dientes cambian a lo largo de la vida

Cuando se examinaron dientes de casi 100 tiburones blancos, surgieron patrones claros.

En primer lugar, la forma de los dientes cambia de manera drástica a lo largo de la mandíbula. Los seis primeros dientes de cada lado son relativamente simétricos y triangulares, bien adaptados para sujetar, perforar o cortar a la presa.

Después del sexto diente, sin embargo, la forma cambia. Los dientes se vuelven más similares a cuchillas, más adecuados para desgarrar y seccionar la carne. Esta transición marca una división funcional dentro de la mandíbula, en la que distintos dientes cumplen roles diferentes durante la alimentación, de manera similar a lo que ocurre con los incisivos en la parte frontal y los molares en el fondo de la boca humana.

Aún más notables son los cambios que se producen a medida que los tiburones crecen. Alrededor de los tres metros de longitud corporal, los tiburones blancos atraviesan una gran transformación dental. Los dientes juveniles son más delgados y con frecuencia presentan pequeñas proyecciones laterales en la base, llamadas cúspides accesorias (cusplets), que ayudan a sujetar presas pequeñas y resbaladizas, como peces y calamares.

A medida que los tiburones se acercan a los tres metros, estas cúspides desaparecen y los dientes se vuelven más anchos, más gruesos y aserrados.

En muchos sentidos, este cambio refleja un punto de inflexión ecológico. Los tiburones jóvenes dependen de peces y presas pequeñas, que requieren precisión y capacidad de agarre de cuerpos más chicos. Los tiburones más grandes pasan a apuntar cada vez más a mamíferos marinos: animales grandes y rápidos, que exigen poder de corte, y no solo sujeción.

Cuando los tiburones blancos alcanzan este tamaño, desarrollan un tipo de diente completamente nuevo, capaz de cortar carne densa e incluso huesos.

Algunos dientes se destacan aún más. Los dos primeros de cada lado de la mandíbula —los cuatro dientes centrales— son significativamente más gruesos en la base. Parecen ser los principales dientes de “impacto”, que absorben la fuerza de la mordida inicial.

Mientras tanto, el tercer y cuarto diente superior son un poco más cortos y están inclinados, lo que sugiere un rol especializado en sujetar presas que se debaten. Su tamaño y posición también podrían estar influenciados por la estructura del cráneo subyacente y por la ubicación de tejidos sensoriales importantes vinculados al olfato.

También se encontraron diferencias consistentes entre las mandíbulas superior e inferior. Los dientes inferiores están diseñados para agarrar y sostener a la presa, mientras que los superiores están pensados para cortar y desmembrar: un sistema coordinado que convierte la mordida del tiburón blanco en una herramienta de alimentación altamente eficiente.

Los tiburones blancos cambian los dientes durante toda su vida (Foto: Freepik)

Una historia de vida escrita en los dientes

En conjunto, estos hallazgos cuentan una historia contundente.

Los dientes de los tiburones blancos no son armas estáticas, sino registros vivos del estilo de vida cambiante del animal. La reposición continua compensa los dientes perdidos y dañados, pero, tan importante como eso, permite actualizaciones de diseño que acompañan los cambios en la dieta a lo largo del desarrollo.

Esta investigación ayuda a comprender mejor cómo los tiburones blancos logran su éxito como depredadores tope y cómo su sistema de alimentación se ajusta con precisión a lo largo de la vida.

También subraya la importancia de estudiar a los animales como organismos dinámicos, moldeados tanto por la biología como por el comportamiento. Al final, los dientes de un tiburón blanco no solo revelan cómo se alimenta: revelan quién es, en cada etapa de su vida.