Vive en Estados Unidos, contó cómo hacen ahí el censo y desató un picante debate en las redes

En el día en que en todo el territorio argentino se realiza el censo 2022 de manera presencial, en las redes sociales no podían faltar los debates sobre este tema. Mientras en las distintas plataformas los usuarios contaban si había pasado el censista por su casa o no, o se narraban distintas anécdotas en torno al relevamiento, hubo en especial un tuit que despertó polémica y todo tipo de comentarios. Se trata del mensaje de una joven que contó que su jefa, que es de los Estados Unidos, alabó la metodología con la que se lleva a cabo el censo en la Argentina, y la consideró “más eficiente” que la que se realiza en el país del norte.

Como ocurre con los fenómenos sociales de gran relevancia, el censo 2022 tomó en este día una presencia preponderante en las redes sociales y se convirtió en tendencia. En este contexto, uno de los mensajes atrajo la atención de miles de usuarios, y que no dudaron en opinar sobre el mismo, fue el que posteó la tuitera María Pía (@mariapiaGzD) sobre su jefa, que hizo una comparación entre el censo argentino y el de Estados Unidos.

Los tuiteros respondieron sobre cómo se produce el censo de población en los Estados Unidos, que fue una de las preguntas que realizó María Pía en su posteo Twitter / @pjuans / @sbassi

“Mi jefa de USA me preguntó por qué mañana es feriado y cuando le conté me dijo: ‘O sea, hacen que todos se queden en sus casas un día y los cuentan y ya está?’. ‘Sí'. ‘¡Wow, suena más eficiente que lo que se hace acá!’. No sé realmente cómo hacen allá”, escribió la usuaria.

El diálogo entre María Pia y su empleadora estadounidense rápidamente se viralizó. El miércoles por la tarde, el mensaje tenía 58.000 Me gusta, y generó, como no podía ser de otro modo, intensos debates entre los tuiteros. En ellos, los usuarios plantaron sus posiciones, muchas veces contrapuestas, y se abrió la grieta -o varias grietas- entre los que piensan que en Estados Unidos todo es mejor que en la Argentina, los que no son admiradores para nada de la cultura estadounidense, los que están a favor de que hoy sea un día feriado y los que creen que hacer un feriado por el censo es una medida ridícula.

Los que están en contra de que el día del censo sea feriado también plantaron su opinión en las respuestas a María Pía Twitter / @CsebasS19

“Te mandan el formulario por correo, lo llenás y lo mandás. Cuando quieras. En el 2020 lo hicieron y no es feriado. De hecho cuando votamos cae martes, votás y te vas a trabajar o cuando salís el voto es hasta las 10 P.M. No hay Semana Santa. Solo cuatro feriados”, tuiteó la usuaria Ros Rocha, aparentemente desde Estados Unidos, que explicó cómo era el sistema en aquella nación.

“Como en Argentina se vive de planes y no se produce nada, es fácil parar un día, no perdés nada. En países que producen, porque tienen industrias y gente que labura, es una pérdida de guita millonaria frenar 24 horas por la simple idiotez de contarlos. Por algo trabajás para ellos, ¿no?”, escribió Sebas, que mostró total desacuerdo con la medida de parar un día a causa de un censo de población.

Otro tuitero, sinyster79, con mayor acidez, sugirió lo que debería contestar María Pía a su jefa: “Yo le respondería que acá hacemos feriados cada tanto, pero no tenemos un loquito matando gente en los super, colegios, o en el cine tres veces a la semana”. “No, acá solo te boletean para afanarte el celular o las zapatillas, como en todo país civilizado”, replicó la tuitera Cuca, también con sarcasmo, al comentario anterior.

Tampoco faltaron los comentarios irónicos contra los Estados Unidos en las respuestas al tuit de María Pía Twitter / @sinyster79

Así, y con otros comentarios también cargados de ingenio, críticas punzantes o comparaciones varias entre ambos países, el debate se extendió en los más de 220 comentarios que se fueron sumando debajo del tuit original de María Pía. Todos estimulados también por el exceso de tiempo de ocio que en este día les regaló a los tuiteros el feriado por el censo.

En los Estados Unidos, el censo se responde por los ciudadanos por correo, teléfono o en línea. Este procedimiento no se completa en un solo día, sino que puede realizarse entre los meses de marzo y abril. Luego de esta etapa, aquellos que no hayan respondido o enviado su formulario, recibirán la visita de los censistas, que trabajan entre mayo y julio, según informa CNN.

El último censo de los Estados Unidos -se realiza cada 10 años- fue en 2020.