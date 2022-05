Brutal pelea en un gimnasio: se negó a dejar una máquina y lo golpearon con una mancuerna

Una brutal agresión ocurrió en un gimnasio de Tailandia, cuando dos hombres se pelearon porque uno de ellos no quería dejar su lugar en un banco. Aunque todo parecía quedar simplemente en una discusión, uno de los involucrados decidió golpear al otro en la cabeza con una mancuerna y desató un enfrentamiento. El agredido sufrió graves heridas.

En redes sociales circulan todo tipo de contenidos virales diariamente. Dentro de lo que se suele observar, llaman la atención las discusiones y peleas en espacios públicos. Sin embargo, pocas veces se observan situaciones tan agresivas como esta.

El hecho ocurrió este martes en un gimnasio de la ciudad tailandesa de Pattaya, donde el británico Gary Reed entrenaba. Mientras se encontraba en un descanso de sus series de ejercicio en un banco, se acercó un hombre a pedirle el lugar porque necesitaba usarlo.

Ante la negativa de Reed y la actitud de continuar con su entrenamiento, todo terminó de la peor manera. Las imágenes de una cámara de seguridad del establecimiento captaron toda la situación. En primera instancia, la conversación dura solo unos segundos y parece no tener nada fuera de lo habitual. Después de que el británico le dijera que no había terminado de usar el banco, el otro hombre se fue en dirección contraria. Parecía no haber problema.

La brutal agresión en un gimnasio de Tailandia

Sin embargo, volvió caminando lentamente y se acercó hasta Reed, que se ejercitaba con una barra. Inesperadamente, lo golpeó en la cabeza con una mancuerna que sostenía en su mano derecha, según informó LADbible. A pesar de la fuerza del impacto, el británico se levantó e increpó a su agresor, quien mantenía la actitud de pelea. A continuación, forcejearon durante algunos segundos hasta que se alejaron. Los últimos momentos del video lo muestran al británico tomándose la cabeza, muy afectado por el golpe.

La información indica que a Reed le tuvieron que aplicar 60 puntos de sutura en la herida. Además, la víctima también sufrió de una cuenca ocular rota y hemorragia en la retina. Desde el hospital, remarcó que sus pesas estaban al costado del banco y que se podía observar claramente que aún estaba ocupado.

Así terminó Gary Reed luego de la agresión y la atención en el hospital Gentileza Newsflare

Según su testimonio, solamente le pidió al agresor dos minutos para terminar sus series en ese banco y dejarlo a disposición. En esa misma línea, también relató que había otros disponibles y que presume que el hombre solamente tenía ganas de pelear.

“Seguí entrenando y luego vino hacia mí por atrás como un cobarde y me golpeó en la cabeza. Podría haberme matado, es como un intento de asesinato”, manifestó. Por otra parte, se mostró sorprendido de que el golpe no lo haya noqueado y de poderse levantar con tanta velocidad para enfrentar a su agresor.

Reed también insiste en que quien lo golpeó en el gimnasio pague su factura del hospital. Para su tratamiento, el hombre debió desembolsar 25.000 baht, que se traduce en una cifra apenas superior a los 85.000 pesos. El agresor ya está identificado y se espera por el avance de la investigación.