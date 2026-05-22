“Yo sabía que me iba a lastimar”: la historia detrás de la caída de la tirolesa “en vivo” que se volvió viral

El video de una mujer que cae pesadamente desde varios metros sobre un colchón y grita de dolor se multiplica en las redes en estos días, pero ocurrió hace muchos años en la televisión mexicana

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El video circula con intensidad en las redes sociales. En un programa televisivo, una mujer joven con mameluco azul cuelga de una tirolesa de unos cinco metros de altura. Su rostro refleja terror. Desde abajo le aconsejan que se suelte. La muchacha lo hace. Cae pesadamente con la cola sobre una colchoneta. De inmediato grita y se retuerce de dolor, llevándose la mano a la espalda.

Lo curioso, y algo que marca el funcionamiento azaroso de las redes, es que el desplome de esa chica que aparece en estos tiempos reiteradamente en numerosos posteos de Instagram y Tik Tok corresponde a un episodio que ocurrió en el año 2010. Fue en el ciclo televisivo mexicano Se vale. La protagonista del golpe, Emma Escalante, muchos años después, contaría el calvario vivido y haría una revelación: “Yo sabía que me iba a lastimar. Lo presentí”.

Se vale fue un programa de entretenimientos, con desafíos, juegos físicos y humor, que se emitió por el canal 4 de Televisa entre los años 2007 y 2012. Eran tiempos en los que Internet no tenía la misma preponderancia que tiene ahora y esa emisión contaba con una gran popularidad en el país azteca.

Conducido por Raúl Magaña, el ciclo recibía como invitados para participar en sus juegos a diversos personajes del espectáculo mexicano. Así fue como llegó al set de dicha emisión Escalante, una joven actriz, cantante y presentadora que en ese entonces contaba con 24 años.

Emma Escalante, la protagonista de la caída de la tirolesa, es actriz, cantante, modelo y presentadora mexicana Ig @emmaescalante

A la tirolesa

A la muchacha le tocó participar de uno de los juegos estrella del programa: la tirolesa. Desde una plataforma ubicada a unos cuatro metros de altura, los que se animaban a ese desafío se lanzaban colgados de un manubrio que se deslizaba por una soga que atravesaba el estudio televisivo.

La idea era llegar de un extremo al otro de la cuerda, pero como muchos no podían y quedaban a la mitad del camino, debían soltarse y caer sobre unos colchones azules que se encontraban además cubiertos de un polvo blanco.

Eso fue lo que le ocurrió exactamente a Escalante. Pero a diferencia de otros, ella no cayó bien. Y su violenta precipitación le provocó un ostensible dolor. Se puso a gritar con desesperación.

La tremenda caída de un programa televisivo mexicano que se volvió viral

Lo tragicómico de esta historia es que la forma en que la producción del programa decidió salir de ese tenso momento. Mientras otros participantes se acercaban a asistir a la muchacha caída, el plano del programa cambió, fueron a otro sector del estudio, empezó a sonar una canción y otros personajes del ciclo se pusieron a bailar en fila.

En contraste con el mal momento que estaba sufriendo Escalante, el ritmo de la música era absolutamente festivo y la letra, un delirio: “Arremángala, arrempújala, ¡no!, arremángala arrempúla, ¡sí!“.

“Me empezó a dar pánico”

“Si en ese momento hubiera habido redes como ahora, el video hubiera tenido millones de seguidores”, dijo la propia protagonista de la caída en agosto de 2025. Escalante decidió dar su testimonio en el programa de streaming Rompiendo límites, de la emprendedora mexicana Yuri Mendoza.

Allí, la actriz y cantante nacida en el estado de Sonora narró los pormenores de aquel ramalazo que se dio en vivo. Arrancó diciendo que algo le anticipó lo que le iba a pasar: “Cuando me iba a lanzar (por la tirolesa), tuve un presentimiento y no le hice caso. Estábamos al aire y me dije: ‘No puedo rajar ahora’”.

Escalante dijo también que antes de subir a la tarima preguntó cómo tenía que caer en caso de quedar a mitad de camino. La respuesta la sorprendió: “En un ángulo de 90 grados”. “Según yo pensaba, la técnica era otra, pero me dijeron: ‘No, no’, añadió la muchacha.

La participante de Se vale, Emma Escalante, yace sobre la colchoneta retorcida de dolor luego de haber caído de la tirolesa Captura youtube

La joven continuó: “Cuando estaba colgada, te juro que me empezó a dar pánico. Se me nota en la cara, se me ve el miedo. Dije: ‘¿Por qué no le hice caso a mi instinto’“.

En otro momento de la charla, Escalante habló de la previa de lo que pasó en su caída: “Yo sabía que me iba a lastimar. Lo presentí. Me tiro... y dicho y hecho”.

Otro medio que recogió el testimonio de la protagonista de esta caída que hoy es viral y hasta meme fue el portal mexicano El siglo de Torreón. Allí, la cantante y actriz fue contundente respecto a lo que sintió al chocar con la colchoneta: “Físicamente, es el dolor más grande que sentí. O sea, un compañero se acercó a quererme sobar y yo di un grito. Me dolió mucho, mucho, mucho”.

Escalante explicó que su problema fue que había caído sentada y que por ello, “le rebotó la columna”. Si bien no tuvo ninguna lesión de gravedad, ella aseveró que en un principio no se podía mover. “Me sacaron con todo y colchonetas”, dijo. Luego llegó un doctor, le dio una inyección y pudo recuperar la movilidad. Más tarde, la llevaron a un hospital para revisar su estado.

"Sabía que me iba a lastimar", dice Emma Bustamante sobre su caída de la tirolesa

En cuanto a la manera en que la sacaron del aire poniendo una música alegre -es parte del bizarro encanto que tiene el video-, la presentadora señaló: “La producción como que no sabía qué hacer. Me imagino que el jefe de piso o el productor dijeron: ‘Pues ponte una canción y salgan todos a bailar’”.

Una carrera sostenida

El accidente televisivo no hizo mella en la carrera de Emma Escalante. Luego de Se vale, ella continuó con un curriculum sostenido. Participó en varias novelas, en especial de Televisa. Entre ellas, Hasta que el dinero nos separa, Corona de Lágrimas y Cuna de lobos.

También participó, como cantante, en La Voz de México, donde llegó a formar parte del equipo de nada menos que el famoso artista español Miguel Bosé. En esta faceta musical también fue parte del exitoso musical Reinas de corazones, donde desplegó su talento para la canción junto a otras mujeres famosas de su país.

Uno de sus últimos trabajos como cantante, Emma Escalante los realizo en el musical Reinas de corazones Ig @Emmaescalante

De modo que la carrera artística de esta mujer no ha hecho más que consolidarse en esos años que pasaron entre sus “dos caídas de la tirolesa”. La primera, que ocurrió en la televisión mexicana en 2010. Y la segunda -que es la misma caída-, en estos tiempos, en las redes sociales, donde se ha viralizado hasta el hartazgo y para todo el mundo.