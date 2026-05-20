El Obelisco cumple 90 años: cómo y cuándo es el festejo con música en vivo, visitas guiadas y una edición especial de Corrientes 24 h

El Obelisco cumple 90 años y la Ciudad lo celebrará con una programación especial durante la Noche del Obelisco, una propuesta que combinará mapping 3D, música en vivo, visitas guiadas, intervenciones artísticas y una edición especial de Corrientes 24 h.

La celebración será el sábado 23 de mayo y tendrá como eje el entorno del monumento y la Av. Corrientes, con actividades desde Av. Callao hasta Cerrito. El escenario principal estará ubicado sobre Av. Corrientes, entre Libertad y Cerrito, donde se realizarán los espectáculos musicales y la proyección sobre el Obelisco.

La celebración será el sábado 23 de mayo y tendrá como eje el entorno del monumento y la Av. Corrientes, con actividades desde Av. Callao hasta Cerrito [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 en homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires. Es obra del arquitecto Alberto Prebisch, también autor del Teatro Gran Rex, y mide 67,5 metros. Está ubicado en la intersección de Av. Corrientes y Av. 9 de Julio.

Desde 2025 funciona el Mirador Obelisco, una experiencia turística que permite ingresar al monumento y llegar hasta la cúpula mediante un ascensor vidriado. El recorrido dura unos 20 minutos e incluye el ascenso por ocho escalones hasta el ascensor y una escalera caracol de 35 peldaños hasta el mirador. Por limitaciones técnicas y de seguridad, no es accesible para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.

Desde 2025 funciona el Mirador Obelisco, una experiencia turística que permite ingresar al monumento y llegar hasta la cúpula mediante un ascensor vidriado

Cuándo y dónde es la Noche del Obelisco

Cuándo: sábado 23 de mayo.

sábado 23 de mayo. Dónde: Obelisco y Av. Corrientes.

Obelisco y Av. Corrientes. Escenario principal: Av. Corrientes, entre Libertad y Cerrito.

Av. Corrientes, entre Libertad y Cerrito. Actividades de Corrientes 24 h: desde Av. Callao hasta Cerrito.

desde Av. Callao hasta Cerrito. Restaurantes, bares y teatros: abiertos hasta las 02.

Programación de shows y mapping 3D

El Obelisco será utilizado como lienzo para un show de mapping 3D con imágenes históricas del archivo fotográfico del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Además, habrá shows musicales desde las 21.

21 y 22: Orquesta Mahler en vivo y show de mapping 3D.

Orquesta Mahler en vivo y show de mapping 3D. 23: Show Por siempre Astor.

Show Por siempre Astor. 00: Show de Joaco Burgos, con repertorio de rock nacional.

Show de Joaco Burgos, con repertorio de rock nacional. 1: No NaMe Djs.

Corrientes 24 h: actividades especiales por el aniversario

Vistas desde las ventanas del Obelisco Fabián Marelli

Como parte del festejo, la Av. Corrientes se transformará en un gran escenario urbano y cultural, con intervenciones artísticas, música en vivo, artistas itinerantes, lecturas y activaciones culturales. La propuesta se desplegará entre Av. Callao y Cerrito.

También habrá una experiencia inmersiva llamada Nueve décadas en una noche, pensada para recorrer distintas etapas de la historia cultural porteña a través de ambientaciones, música, personajes e intervenciones performáticas.

Nueve décadas en una noche: el recorrido inmersivo

1930 – La creación del Obelisco: entre Callao y Rodríguez Peña. Habrá noticias radiales de época y personajes caracterizados como canillitas.

entre Callao y Rodríguez Peña. Habrá noticias radiales de época y personajes caracterizados como canillitas. 1940/50 – Tango: entre Rodríguez Peña y Montevideo. Música en vivo, bandoneón y pareja de baile.

entre Rodríguez Peña y Montevideo. Música en vivo, bandoneón y pareja de baile. 1960 – Disco y psicodelia: entre Montevideo y Paraná. Ambientación visual y personajes inspirados en los años 60.

entre Montevideo y Paraná. Ambientación visual y personajes inspirados en los años 60. 1970 – Cultura DJ y vinilos: entre Paraná y Uruguay. DJ en vivo con vinilos.

entre Paraná y Uruguay. DJ en vivo con vinilos. 1980/90 – Cultura pop y neón: entre Uruguay y Talcahuano. Escenografía lumínica, neones y personajes de época.

entre Uruguay y Talcahuano. Escenografía lumínica, neones y personajes de época. 2000 – Cultura urbana contemporánea: entre Talcahuano y Libertad. DJ en vivo y performers.

Visitas guiadas gratuitas al Obelisco

Durante el aniversario habrá visitas guiadas gratuitas para conocer la historia y los secretos del Obelisco. Las salidas serán el sábado 23 de mayo a las 15 y a las 18, con una duración aproximada de una hora. El punto de encuentro será el Obelisco, en Plaza de la República, junto al cartel BA. La actividad requiere inscripción previa y se suspende en caso de mal tiempo.

Recorrida interna y subida por el nuevo ascensor al mirador que están por inaugurar en el Obelisco Fabián Marelli

Al finalizar cada visita guiada se sortearán 4 pares de entradas para la Experiencia Mirador Obelisco. Los ganadores del grupo de las 15 podrán hacer el ascenso ese mismo día, a las 16 y 16.15; los ganadores del grupo de las 18 recibirán un voucher con validez hasta el 10 de julio.

Cómo reservar lugar para las visitas guiadas

Ingresar al sitio oficial de Turismo Buenos Aires.

Buscar la visita guiada por el aniversario 90 del Obelisco.

Seleccionar la salida disponible: 15 o 18.

Completar los datos solicitados.

Confirmar la reserva.

Presentarse con diez minutos de antelación en Plaza de la República, junto al cartel BA.

Precios y beneficios

Shows, mapping y actividades en Av. Corrientes: no se informa venta de entradas.

no se informa venta de entradas. Visitas guiadas: gratuitas, con reserva previa.

gratuitas, con reserva previa. Sorteo: 4 pares de entradas para Mirador Obelisco al finalizar cada visita guiada.

4 pares de entradas para Mirador Obelisco al finalizar cada visita guiada. Mirador Obelisco: residentes, entrada general $18.000; jubilados y niños de 4 a 11 años, $14.500. No residentes, entrada general $36.000; niños de 4 a 11 años, $29.000.

Vistas desde las ventanas del Obelisco Fabián Marelli

Cómo comprar entradas para el Mirador Obelisco