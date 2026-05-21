Locro, empanadas y pastelitos en una feria por el 25 de Mayo: cuándo y dónde es y por cuánto se puede comer

Sabores de la Patria tendrá una nueva edición el domingo 24 y el lunes 25 de mayo, de 11 a 20, en la plaza ubicada en Avenida del Libertador y Pueyrredón, frente al Museo Nacional de Bellas Artes, en Recoleta. La feria gastronómica estará dedicada a la cocina tradicional argentina y se realizará con entrada libre y gratuita.

Sabores de la Patria Gentileza

La propuesta reunirá puestos de comida y foodtrucks con carnes, locro, empanadas, platos regionales, dulces típicos, picada criolla y cocina de bodegón. Entre los precios informados para los platos recomendados, habrá opciones dulces desde $1500 y salados desde $4000.

Qué se podrá comer en Sabores de la Patria

El recorrido estará enfocado en los sabores asociados a las celebraciones patrias y a la cocina regional argentina. Habrá locro, carbonada, guiso de lentejas, humita al plato, humita en chala, tamales, pastel de papas, empanadas de distintas regiones, mandioca frita, quesos y embutidos de campo.

Tamales en Sabores de la Patria Gentileza

Las carnes también tendrán protagonismo, con achuras, asado de tira, bondiolas, matambre, bife de chorizo, entraña, vacío y cordero. Para el momento dulce, la feria sumará postres tradicionales como mazamorra, flan, postre vigilante, colaciones, quesillo de cabra con miel de caña, arroz con leche, panqueques, alfajores regionales, pastelitos, buñuelos, churros y chocolate caliente.

Empanadas en Sabores de la Patria Gentileza

Además, habrá un mercado de productores con alimentos de distintas regiones del país, como quesos, embutidos, aceites, condimentos, aderezos, panificados, yerba mate, dulce de leche y mermeladas. La feria también tendrá musicalización con DJs y sets de rock nacional.

Churros rellenos de dulde de leche en Sabores de la Patria Gentileza

25 platos recomendados para probar en Sabores de la Patria

Locro criollo con grasita colorada: $12.000, en Flama.

Humita en chala: $10.000, en El Hornero.

Bondiolita a la olla con batatas: $12.000, en Shappa.

Tapa de asado curada con criolla: $14.000, en No es Soberbia.

Empanadas tucumanas de carne suave, humita o cebolla caramelizada: $4000, en La Leñita.

Guiso de carne con maíz blanco y papines: $16.000, en La Tranquera.

Estofado patagónico: $14.000, en Gazpacho.

Milanesa tucumana: $12.000, en Sanguchero.

Chorizo a la pomarola: $9000, en Fierro.

Empanadas de vacío y provoleta: $4000, en Lo de Pedro.

Chori Matrimonio: $10.000, en Club Asador.

Charcutería y quesos en Sabores de la Patria Gentileza

Estofado de cordero al Malbec: $14.000, en Tres Fuegos.

Vacío con papas fritas: $16.000, en Asado Campero.

Bondiolazo con cheddar, panceta, huevo y cebolla caramelizada: $14.000, en Chegusan.

Molleja crocante con provoleta: $13.000, en La Barceloneta.

Cordero patagónico con fritas: $15.000, en Jordanas.

Arroz con leche especiado con naranja y cardamomo: $4000, en Flama.

Pastelitos de batata y membrillo: $3000, en Sabores Argentos.

Churros con dulce de leche: $8000 la media docena, en Two Churros.

Brownie patagónico: $3000, en JH Pastelería.

Pastafrolas: $4000, en Natalia Giorello.

Medialunas rellenas de pastelera y dulce de leche: $1500, en Malvón.

Pastelitos: $3000, en Yemas del Uruguay.

Flan casero con dulce de leche: $4500, en El Hornero.

Colaciones norteñas: en Yemas.

Pastelitos en Sabores de la Patria Gentileza

Cuándo y dónde es Sabores de la Patria