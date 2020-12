En la ciudad canadiense de Kenora, un conocido ciervo de la zona apareció con una flecha atravesada en su cabeza Crédito: Facebook

21 de diciembre de 2020 • 14:50

Tres años atrás, la fotógrafa de vida silvestre canadiense Lee-Anne Carver, encontró a un ciervo en las calles de Kenora, Ontario, al que bautizó Carrot ("zanahoria", en castellano). Desde aquel día, comenzó a tener contacto con el animal, que se acercaba a su jardín en busca de comida. Hace unos días, lo notó distinto: tenía una flecha atravesada en la cabeza.

Sin embargo, el venado no pareciera mostrarse afectado por el proyectil incrustado en su cuerpo, dado que actúa como si no la tuviera, según describe el medio británico The Guardian.

"Por ahora, déjenme decirles que la flecha no dañó ningún órgano vital. Su cráneo lo protegió. La flecha va hacia abajo desde la parte de arriba de su cabeza y sale por debajo de su ojo. No hay sangre. Sigue alegre y no hay necesidad de ponerlo a dormir así que, por más perturbador que parezca, por favor no aboguen por su muerte", escribió Carver en su cuenta de Facebook.

Y prosiguió: "En más de una ocasión solicité a las autoridades que apliquen la eutanasia a un ciervo herido, pero este amiguito no necesita ese tipo de piedad".

De hecho, las autoridades locales le prometieron a la fotógrafa que no sacrificarían al ciervo herido, aunque los especialistas de conservación y los cazadores desaconsejaron quitar la flecha porque es probable que el proyectil esté previniendo el sangrado. Por lo tanto, al extraerla podría reabrir la herida en su cabeza y causarle una infección.

A propósito de la situación de Carrot, el "Mágico", los medios de comunicación recordaron que en 2013, en la ciudad de Kenora, se aprobó una ordenanza que permite a los residentes disparar a los ciervos con arcos y flechas dentro de los límites de la ciudad.

Carver ahora espera que el proyectil no se remueva dentro o caiga del cuerpo del venado. "La flecha está mejor adentro que afuera. Ahora, imagínense que se hacen un piercing en el cuerpo. Eso duele", explicó la fotógrafa.

"Algunas personas incluso se lo hacen en sus lenguas, pero con el tiempo, las heridas alrededor del metal sanan y uno puede remover fácilmente la joya cuando lo desee. Eso es lo que esperamos que pase cuando Carrot tenga el tiempo suficiente para dejar a la naturaleza hacer lo suyo", concluyó Carver en la página de Facebook que creó para mantener al mundo informado sobre el ciervo.

Otra alternativa es realizar una intervención un tanto más compleja para remover el proyectil, aunque no hay cirujanos veterinarios disponibles en la actualidad en esta zona de Ontario.