Alerta en la cocina: recomiendan no colocar platos y vasos boca abajo tras lavarlos porque pueden generar problemas a la salud

Después de desayunar, almorzar, merendar o cenar en casa, lo más común es que los dueños del hogar se encarguen de lavar a mano todo lo que utilizaron para la preparación de la comida. Y aquí es el momento donde empieza el problema, ya que uno de los principales consejos de los expertos es no limpiar todo con la misma esponja. Al conservar la humedad y normalmente contar con residuos de comida, este elemento de limpieza crea un ambiente ideal para las bacterias.

Por el lado del secado de la vajilla, es decir los vasos, cubiertos, platos y más, hay otro error común entre la población argentina y se trata de poner cualquiera de estos utensilios mencionados boca abajo sobre un repasador. Esta actividad es peligrosa y poco higiénica, además de dejar humedad y el típico olor feo dentro de los mismos.

En el caso especial de los vasos, muchos creían que lo ideal era dejarlos tapados para que se sequen mejor y así evitar que ingrese polvo o cualquier otro tipo de basura. Pero si no circula aire por lo mismos, las bacterias se encuentran ante un escenario ideal para el desarrollo, lo que puede desembocar en un problema de salud para las personas.

El secado con el repasador también puede ser muy dañino para la salud Freepik

“Los repasadores de tela y las esponjas que se utilizan en las cocinas actúan como reservorio y propagadores de gérmenes patógenos”, informó la Agencia Santafesina de Seguridad alimentaria (ASSAl) en su sitio web. Además, explicaron que el elemento utilizado para limpiar puede contener las bacterias Escherichia coli, Salmonella y Campylobacter por hasta dos semanas si la misma está húmeda.

Recomendaciones para los repasadores y las esponjas

Repasadores

Utilizar repasadores diferentes para manipular alimentos crudos y cocidos .

para manipular alimentos . Desinfectarlos con frecuencia (no sobrepasar las 24 horas de uso), aunque ello no sea garantía de que las bacterias no vuelvan a crecer.

con frecuencia (no sobrepasar las 24 horas de uso), aunque ello no sea garantía de que las bacterias no vuelvan a crecer. No secarse las manos con un repasador que fue utilizado para manipular alimentos crudos.

con un repasador que fue utilizado para manipular alimentos crudos. De ser posible, sustituirlos por papel de cocina que, al ser desechable, reduce el riesgo de que los patógenos permanezcan en un medio o alimento y se diseminan a otras zonas.

que, al ser desechable, reduce el riesgo de que los patógenos permanezcan en un medio o alimento y se diseminan a otras zonas. Lavarlos con detergente o jabón neutro, sumergirlo durante horas en agua caliente con gotas de lavandina, enjuagarlos en agua y secarlos al aire y al sol.

Esponjas

Limpiarlas con frecuencia.

con frecuencia. Retirar los restos de partículas de comida que puedan haber quedado adheridos.

que puedan haber quedado adheridos. Mantener la esponja seca cuando no se use.

cuando no se use. Limpiar la grasa de las carnes con servilletas de papel en lugar de usar la esponja.

en lugar de usar la esponja. Reemplazarla por una nueva de forma frecuente.

Cómo secar la vajilla correctamente

En un primer lugar, se debe respetar este aspecto de no colocar platos o vasos boca abajo, y mucho menos si se encuentran sobre un repasador. Por la forma en la que fue diseñada la vajilla, se debe colocar boca arriba o en un escurridor, para que el aire pueda circular y el agua se evapore.

De esta manera, el escenario ideal es secar todo con un repasador limpio, por lo que lo recomendado es utilizar uno para cada ocasión. Al ser algo complicado para muchas familias, la otra opción es la de aprovechar la naturaleza, por lo que dejarlos secar solos aparece como un método perfecto para un secado correcto y accesible.

Colocar la vajilla boca abajo y sin repasador tampoco es recomendable porque no circula el aire

En cuanto a la limpieza del repasador, una de las recomendaciones es hervirlos en una olla con agua y jabón blanco durante aproximadamente 20 minutos, aunque también se los puede remojar con una mezcla de agua y vinagre blanco. Para una desinfección profunda, se los debe poner en agua con unas cucharadas de lavandina, con énfasis en no colocar ningún otro componente y con cuidado con la cantidad, ya que sino se puede desteñir.