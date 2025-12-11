La CBP en alerta por un visitante inesperado en Texas: un jabalí sorprendió a todos en el puente de Eagle Pass
El hecho quedó registrado en un video, mientras las autoridades locales advierten por múltiples avistamientos de cerdos salvajes en zonas residenciales
- 4 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) está en alerta luego de la aparición de un animal salvaje en el Puente Internacional de Eagle Pass, Texas. En específico, se trató de un jabalí que corrió por ese control fronterizo y quedó registrado en video.
El video viral del jabalí en puesto de control de la CBP en Eagle Pass, Texas
Una cámara registró un jabalí salvaje que corría por el Puente Internacional de Eagle Pass, uno de los tantos pasos fronterizos controlados por la CBP que conectan Estados Unidos con México. El video se viralizó en redes sociales.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, la Policía de Eagle Pass confirmó que, en las últimas semanas, recibió múltiples reportes de cerdos salvajes que se desplazaban por barrios cercanos al río Bravo, una zona donde la presencia de fauna suele aumentar en esta época del año.
En ese sentido, las autoridades de esa fuerza de seguridad indicaron en un comunicado compartido en Facebook que estos animales suelen movilizarse en grupos amplios en busca de comida y que varias zonas residenciales de la ciudad están dentro de área de distribución natural.
Qué hacer al cruzarse con un jabalí salvaje, según la Policía de Eagle Pass
El departamento policial instó a los vecinos a extremar la precaución ante la presencia de jabalíes salvajes en el área.
En el comunicado, se incluyó una serie de recomendaciones sobre las cosas que no hay que hacer en caso de cruzarse frente a frente con uno de estos animales:
- No intentar asustarlos
- No provocarlos
- No interactuar con ellos
Según alertaron, estos comportamientos podrían hacerlos sentir amenazados y, por consiguiente, volverlos agresivos.
Además, advirtieron sobre otro punto clave: disparar un arma dentro de los límites de la ciudad con el fin de ahuyentar a los animales es ilegal, al tiempo que pone en riesgo a viviendas y personas cercanas.
En ese sentido, las autoridades policiales subrayaron que la prioridad es evitar que una situación de fauna salvaje termine en un accidente.
Para reportar cualquier avistamiento, se puede llamar al Departamento de Policía de Eagle Pass al 830-773-9044, mientras que el 911 debe ser empleado únicamente para emergencias.
También puede informarse a los guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés) al 1-800-792-4263.
Las estrategias de las autoridades para frenar a los jabalíes salvajes en Texas
En un contexto marcado por el incremento de avistamientos de cerdos salvajes en zonas urbanas de Texas, las autoridades comenzaron a trabajar de forma coordinada con el Servicio de Control de Animales para proteger tanto a los residentes como a las propiedades.
En el comunicado, la Policía de Eagle Pass remarcó que hará todo lo posible para garantizar la seguridad pública.
¿Por qué los cerdos salvajes son un problema en Texas?
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los jabalíes salvajes son considerados una de las especies invasoras más perjudiciales y generan pérdidas superiores a los 1000 millones de dólares anuales.
En Texas, las estimaciones apuntan a una población de alrededor de 2,6 millones de ejemplares, presentes en 250 de los 254 condados del Estado de la Estrella Solitaria.
Estas especies levantan y remueven la tierra, dañan la vegetación autóctona, aceleran la erosión del suelo y modifican cauces de agua.
También ponen en riesgo a la fauna local y a espacios culturales, incluidos cementerios y montículos funerarios.
