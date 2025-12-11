Detuvieron a un hombre con 38 kilos de carne silvestre congelada en Londres: desde ratas de caña hasta pangolines

Un hombre de 57 años fue arrestado con 38 kilos de carne de animales silvestres que guardaba ilegalmente en un frigorífico. El hecho ocurrió el pasado viernes en Deptford, al sureste de Londres. De entre las varias especies que el individuo tenía almacenadas, destacaban ejemplares de ratas de caña, puercoespines y pangolines.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) y la Policía Metropolitana. Se centró en productos cárnicos importados ilegalmente que planteaban riesgos para la seguridad alimentaria de los consumidores ya que, para su ingreso al país, se eluden todo tipo de controles.

Durante el procedimiento, el cazador fue detenido. Horas más tarde se lo interrogó y dejó en libertad. Las autoridades conducirán una investigación para determinar si presentarán cargos, reportó Sky News.

Especies como los pangolines son capturados a menudo por su carne y escamas. De acuerdo con la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL), más de un millón de ejemplares de este mamífero en peligro de extinción fueron atrapados en la última década, lo que lo convierte en el animal más cazado furtivamente en el mundo.

Partes de su cuerpo suelen ser utilizadas en la medicina tradicional de China, Vietnam y otras zonas de África occidental y central, a pesar de que no hay evidencia científica de que tengan beneficios para la salud.

Simon Ashwin, renombrado investigador de la FSA, aconsejó a los consumidores “no comprar ni comer carne importada ilegalmente, incluida la carne de animales silvestres, ya que puede suponer graves riesgos”.

Las incautaciones, en aumento

Entre septiembre y octubre, las fuerzas de seguridad de 134 países recuperaron un número récord de animales vivos comercializados ilegalmente, lo que subraya una creciente demanda de mascotas exóticas.

Casi 30.000 animales vivos fueron rescatados en una operación global denominada Operación Trueno 2025 y de la que participó Interpol, aduanas, seguridad fronteriza y autoridades forestales y de vida silvestre.

En total, fueron identificados 1100 sospechosos. En lo que a detenciones refiere, se procedió con los arrestos de 24 personas en Sudáfrica, dos en Vietnam y una en Qatar -no se divulgaron sus identidades-.

“La Operación Trueno expone una vez más la sofisticación y la escala de las redes criminales que impulsan el comercio ilegal de vida silvestre y bosques; redes que se cruzan cada vez más con todas las áreas delictivas, desde el narcotráfico hasta la explotación humana”, dijo Interpol en un comunicado.

Las autoridades incautaron a nivel mundial un récord de 5,8 toneladas (58.000 kilos) de la llamada carne de animales silvestres. El mayor número de casos se concentró entre África y Europa. Se estima que el valor anual de los delitos contra la vida silvestre es de US$20.000millones, pero la cifra real es probablemente mucho mayor.

Con información de Reuters