Alfonso Prat Gay analizó la foto de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales y dijo que no ve un mensaje contra Patricia Bullrich

escuchar

El exministro de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, participó esta noche de Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, y analizó la foto del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Gerardo Morales en el búnker del Frente Cambia Jujuy, tras el triunfo del candidato a gobernador Carlos Sadir.

Alfonso Prat Gay analizó la foto de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales

Sobre esto, el exfuncionario planteó que no ve un mensaje contra la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, sino que planteó otra lectura. “Veo un candidato del Pro con el presidente de la UCR, que además está ganando las elecciones en Jujuy, mandando un mensaje de que el Pro y la UCR van a trabajar juntos”.

Según planteó Prat-Gay, el mensaje de la coalición se ve distorsionado por la pelea por las candidaturas. “Está contaminado por las PASO, después del 13 de agosto va a haber una cosa totalmente cohesionada”, aseguró.

Morales se impuso en Jujuy y festejó junto a Larreta y Lousteau

Morales le dió esta noche a Juntos por el Cambio su primer triunfo del año en una elección a gobernador y, de esa manera, fortalece su proyecto presidencial con vistas a las PASO del 13 de agosto. Prat-Gay destacó la gestión del líder de la UCR en la provincia del norte y analizó que esa región del país “es un lugar muy complejo para los políticos no peronistas”.

En esa línea, destacó: “El mensaje es que si gobernás bien puede haber continuidad. Revirtió una situación, gobernó bien durante ocho años y es una provincia con gran proyección para adelante”.

Sobre una posible dolarización

En otro momento, Prat-Gay fue consultado sobre la idea de dolarizar la economía que barajan algunos candidatos a presidente. “La dolarización es atractiva porque da la idea de que con un pase mágico resolvés el problema, pero es mucho más complejo. Es parte del populismo, hacerle creer a la gente que hay soluciones mágicas sin costos”, planteó el exministro de Hacienda, y concluyó: “Para dolarizar necesitas dólares, y no los tenés”.

“El Gobierno está prendiendo fuego la economía”

Durante la entrevista, criticó con dureza al gobierno nacional, dijo que Alberto Fernández dejó de ser presidente y apuntó contra el ministro de Economía, Sergio Massa. “Está todo peor, hay más cepo, menos reservas, más pobreza, hay recesión. Massa nunca tuvo un programa, no tiene equipo y pensó que en economía podía hacer los mismos trucos que le sirvieron en la política, pero que no funcionan en la macro, donde tenés que demostrar qué vas a hacer y cómo, y ahí te creen o no te creen”, planteó el economista.

Asimismo, acusó al oficialismo de buscar culpables fuera del Gobierno. “Es tanta la desesperación que le echan la culpa al otro, pero los argentinos ya se han dado cuenta de esto”, dijo, y agregó: “En algún punto, quizás presientan que van a tener una derrota histórica, creo que nunca vamos a ver al peronismo midiendo tan bajo como en esta elección”.

“No hay una corrida cambiaria, lo que hay es un Gobierno que se quedó sin reservas porque hizo las cosas mal. Sobran pesos, faltan dólares, la corrida la montaron ellos desde el primer día y se aceleró muchísimo desde que asumió Massa”. Y cerró: “Es extorsivo, dicen no voten a alguien distinto porque se prende fuego el país, pero al país lo prendieron fuego ellos”.

LA NACION