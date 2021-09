Alfredo Leuco, tras la amenaza de Mario Ishii a la prensa: “¿Eso es lo que propone el cristinismo?”

Durante la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), el intendente Mario Ishii lanzó un grave mensaje contra la prensa al asegurar que un día el pueblo se levantará contra los medios de comunicación. Este jueves, en el arranque de su programa, Alfredo Leuco fustigó los dichos de ese hombre fuerte del Gobierno en el conurbano bonaerense.

“El cristinismo siempre odió al periodismo. Esta vez el vocero fue el intendente Mario Ishii, pero reflejó el pensamiento profundo del chavismo K que aplaudió con entusiasmo por intermedio de Alberto [Fernández], Axel [Kicillof] y Máximo [Kirchner]. Fue un hecho grave por donde se lo mire. La amenaza, la incitación a la violencia, fue delante de una multitud que puede interpretar eso del “levantamiento” como un aval para atacar a cualquier periodista o medio de comunicación”, analizó el conductor de El diario de Leuco (LN+).

Mario Ishii y Alberto Fernández en la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) Silvana Colombo - LA NACION

Leuco analizó los dichos de ese barón del conurbano que responde a Cristina Kirchner y cuestionó si a menos de dos semanas de la derrota en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el oficialismo se quedó sin propuestas. “En un solo párrafo, el intendente de José C. Paz planteó varios mamarrachos autoritarios. Desde el escenario, Ishii dijo: ‘El pueblo un día se va a levantar contra los medios, estoy seguro. Dejen gobernar y de tirar pálidas y veneno y de pegarle al Presidente’. Amenazar con un levantamiento, además de una apología de la agresión, en estos momentos es doblemente peligroso. Es como tirar nafta al fuego del enojo y la bronca de los sectores populares. La palabra ‘levantamiento’ según el diccionario tiene como sinónimos a sedición, alboroto, alzamiento, sublevación. ¿Eso es lo que propone el cristinismo por boca de Ishii?”, se preguntó.

El conductor de El diario de Leuco sostuvo que los detractores de Alberto Fernández están dentro de su propio espacio político. Además, el periodista parafraseó los dichos del intendente de José C. Paz para cuestionar la filtración de audios injuriantes contra la figura del Presidente de la Nación. “Ishii debería saber que quien más le pega y le tira pálidas a Alberto es Cristina, con sus órdenes y gritos; y Fernanda Vallejos, con sus adjetivos descalificativos. Ningún opositor se atrevió a llamar al Presidente ‘bazofia, mequetrefe, enfermo, inútil, hipócrita, ciego y sordo’. ¿Algún día el pueblo se levantará contra la diputada que en su bloque se convirtió en poco menos que una heroína por ensuciar de esa manera la investidura presidencial?”, se preguntó.

A modo de consejo, Leuco le recordó que el público tiene la capacidad de elegir qué voces escuchar en los distintos medios. En este sentido, el periodista le enrostró un video difundido hace unos años que complicaba su accionar como máxima autoridad de José C. Paz. “Señor Ishii, si no le gusta lo que informa y opina el periodismo independiente, tiene una solución a mano: se llama control remoto. Cambie de canal, mueva el dial de la radio o no compre el diario que le molesta. Está lleno de medios chupamedias que son pauta traficantes al servicio de Cristina. Los que deben tener piedad con el pueblo son los mafiosos como usted que es capaz de decir que tuvo que encubrir a los choferes de ambulancias que repartían falopa en su distrito. ¿Hay algo más grave que eso?”, lanzó.

Sobre el final de su editorial, Leuco cuestionó el rol del peronismo, partido que gobernó la provincia de Buenos Aires durante la mayoría de los años desde el retorno de la democracia e invocó el comunicado emitido por la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) que condena los dichos del barón del conurbano. “Es su movimiento político el que tiene que tener piedad con el pueblo al que hace años condenan al clientelismo más humillante y a no tener agua potable, cloacas ni una vida dignificada por el trabajo y la educación. ADEPA respondió que ‘La triste frase, desconoce el rol crítico del periodismo en la democracia e ignora el valor de la libertad de expresión’. Con libertad se puede hacer un periodismo bueno, malo o regular. Eso lo juzgará la gente. Pero sin libertad, lo único que se puede hacer es propaganda”, concluyó.