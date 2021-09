Fernanda Vallejos: quién es la diputada kirchnerista que insultó al presidente Alberto Fernández

Economista, formada bajo el ala del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el exvicepresidente Amado Boudou, expanelista de 678, y fundadora de la agrupación política la Gran Makro. Así, podrían definir algunos a la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos. Otros, resaltarían su discurso duro, su defensa incondicional de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien acompañó en las PASO de 2017, encabezando la lista de Unidad Ciudadana, y su perfil mediático. Sin embargo, son muchos los que recordarán que hoy la legisladora del Frente de Todos llamó al Presidente “mequetrefe”, “ocupa” y “atrincherado en la Casa Rosada”.

Vallejos llegó al entorno íntimo de Cristina Kirchner de la mano del exministro de Economía Axel Kicillof. La diputada no solo cursó la materia Historia del Pensamiento Económico 2, como alumna del gobernador bonaerense, sino que también trabajó bajo su mandato en el ministerio de Economía, en en el área de Cuentas Nacionales.

La diputada también supo ser cercana al exvicepresidente Amado Boudou y se convirtió en una de las referentes del Frente de Todos en la por entonces agrupación “La Gran Makro”, integrada por un grupo de economistas kirchneristas convocados en su momento por el exfuncionario condenado por el Caso Ciccone.

“Boudou fue un buen ministro de Economía, cuando uno mira los resultados económicos de esos años no hay nada que recriminarle. No se puede hacer una condena mediática porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, definió años atrás Vallejos al exvicepresidente.

Fernanda Vallejos en un acto con Cristina Kirchner Twitter

En 2014 Vallejos fue imputada por el fiscal federal Federico Delgado por la simultaneidad de tres cargos públicos que tuvo durante ese mismo año en el ministerio de Economía de la Nación, en la Cámara de Senadores y de Diputados.

Sus cruces con la oposición

Rápidamente, cultivó su perfil más mediático, tras su paso en 2014 como columnista en el programa 678, y luego como diputada a partir del 2017, protagonizó tensos cruces con gran parte del arco opositor y destinó duras críticas al macrismo y su gestión de gobierno.

Durante el mandato de Macri, la actual diputada salió al cruce del por entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y compartió en aquella oportunidad su análisis de la economía.

“Hay un fenomenal desplome del consumo desde que asumió Macri “, había criticado la economista, quien en aquella oportunidad no hizo ningún tipo de resumen de lo ocurrido durante los tres gobiernos kirchneristas sino que se concentró solamente en analizar y criticar la situación actual.

Su enfretamiento con la oposición y el macrismo la llevó en 2021 a presentar ante la Justicia una denuncia contra Mauricio Macri “por apología del delito”. A principios de este mes, Vallejos se sumó a la polémica que se desató por los dichos del exmandatario durante una entrevista radial, y lo acusó de promover la interrupción de un mandato constitucional.

Fernanda Vallejos

“Creo que es imperioso llamar a las cosas por su nombre. Macri está, lisa y llanamente, haciendo apología del delito”, disparó la legisladora. “Me avergüenza, como argentina, que un expresidente avale e, incluso, incite a la comisión de delitos claramente tipificados en nuestro código penal, como es el caso de la evasión fiscal y la evasión fiscal agravada, contemplados en la Ley Penal Tributaria”, agregó Vallejos.

Fiel a su estilo, Vallejos encendió hoy la polémica, pero esta vez sus críticas no apuntaron contra la oposición, sino que la legisladora insultó al presidente Alberto Fernández, en un audio que se viralizó esta mañana.

El audio

“El tipo está atrincherado, como [Martín] Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad. No lo quiere nadie”, se escucha a Vallejos en un fragmento del audio que dura 11 minutos y agrega: “La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri. Mirá si van a votar a este mequetrefe”.

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo. Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer”, también se escucha decir a Vallejos en el audio que está dirigido a un tal “Pedro”.