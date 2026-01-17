Alfredo Leuco presentó su documental sobre la familia Bibas en Miami y contó con el apoyo de Juan José Campanella

Bibas: asesinados por ser judíos es el título que Alfredo Leuco eligió para nombrar su documental sobre la familia Bibas-Silberman, una producción que narra con crudeza y respeto uno de los episodios más estremecedores del atentado perpetrado por el grupo terrorista Hamas, el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

El documental se proyectó en la apertura del Festival de Cine Judío de Miami y despertó gran interés en la audiencia: agotó las 370 localidades disponibles y fue destacado por Juan José Campanella.

El documental de Alfredo Leuco cuenta con testimonios de familiares y sobrevivientes Fabián Marelli

El documental, que realizó junto con Mariana Bellini y Gabriel Ben-Tasgal, se centra en la historia de la familia argentino-israelí integrada por Shiri (32) y sus hijos Ariel (4) y Kfir Bibas (9 meses), que fueron secuestrados y asesinados en cautiverio, así como los padres de Shiri, José Luis y Marguit Silberman, brutalmente asesinados en su hogar del kibutz Nir Oz. Yarden Bibas, el marido de Shiri, fue el único de los seis integrantes de la familia que logró sobrevivir al cautiverio luego de más de 480 días.

Al finalizar la proyección se abrió una mesa redonda de debate coordinada por el rabino Mario Rojzman, de la que también participó Campanella. El director, ganador del Oscar en 2010 a la mejor película extranjera con El secreto de sus ojos, aseguró que va a apoyar la película: “Es una forma de tener argumentos ciertos para el debate y para tener la seguridad de donde estamos parados nosotros”, remarcó acerca de lo narrado en el documental.

Alfredo Leuco presentó su documental en el Festival de Cine Judío de Miami junto a Mariana Bellini, Gabriel Ben-Tasgal y Juan José Campanella Gentileza

Además, Campanella criticó a la “gente que habla con slogan, sin saber nada” y destacó, con preocupación, que “nunca había visto una ola de antisemitismo semejante, incluso en ciudades impensadas como en Nueva York”, donde vive y donde dirigió exitosas series, como La ley y el orden.

El documental cuenta con testimonios de familiares y sobrevivientes, el análisis de especialistas, investigadores y defensores de los derechos humanos, así como la colaboración de voces reconocidas como Luis Brandoni, Federico D’Elía, Cristina Pérez, el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, Pilar Rahola, Roni Kaplan y el periodista Hernán Feler, que se hizo conocido porque exigía la liberación de los rehenes (entre ellos, su tía Ofelia) cuando relataba los partidos de fútbol. Todos trabajaron ad honorem “con el objetivo de difundir la verdad” y construir en Israel un jardín de infantes en homenaje a la familia Bibas-Silberman.

Bibas: Asesinados por ser judíos es el documental de Alfredo Leuco sobre la familia argentino-israelí Bibas-Silberman Gentileza

Meses atrás, en una entrevista con LA NACION, Leuco reveló que cuando contactó con la familia de Shiri y Yarden en busca de su autorización para esta producción, ellos le abrieron las puertas de su intimidad para contar su historia. “Estaban agradecidos porque yo había sido sumamente respetuoso en mi cobertura y me dijeron que sí. Fueron muy generosos. El documental tiene material muy tierno y muy humano de esta familia tan argentina como israelí, por primera vez se van a mostrar los pasaportes argentinos de los dos chicos, y también incluye imágenes muy crudas de los asesinatos, de las incineraciones y las decapitaciones”, dijo el periodista, que en total viajó tres veces a Israel (sumando la cobertura de la guerra) y estuvo un año trabajando en el documental.

Según pudo saber LA NACION, el documental ya fue visto por más de 150 mil personas a través de Flow y despertó el interés de los festivales de Berlín y de Frankfurt.