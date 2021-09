Alfredo Leuco, tras la conferencia de “Wado” de Pedro: “¡Es vergonzoso, es sanata!”

En la noche de este domingo, minutos después de las 21:30 y luego de tres horas y media del cierre de los comicios, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro dio una conferencia de prensa en la que anunciaba que ya estaban escrutadas el 60 por ciento de las mesas del país y que los datos oficiales podían consultarse a través de una app oficial. Sin embargo, el funcionario de Alberto Fernández no informó acerca de dichos resultados. Desde el estudio de LN+, Alfredo Leuco explotó ante la falta de datos.

Cerca de las 20, Eduardo “Wado” de Pedro había asegurado que en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) hubo “una muy buena participación” y que podía haber resultados provisorios a las 21. Sin embargo, en su conferencia de las 21:30, el ministro del Interior aseguró que había sido escrutado el 60 por ciento de las mesas del país, pero no dio ningún dato respecto de la elección y aseguró que todos podrían seguir los números desde la aplicación oficial Elecciones Argentina 2021 y en la página web Resultados.gob.ar.

“Quiero destacar que hoy dimos otro paso definitivo en el mejoramiento permanente en el sistema electoral argentina. A partir de hoy, y por primera vez, todos los fiscales, de todas las fuerzas políticas tienen la trazabilidad de todos los telegramas, de principio a fin. Esto es un hecho; esto mejora la transparencia del sistema electoral. Este año pudimos comprobar, y es un hecho, que siendo las 21:30 horas, habiendo hecho todo el proceso en el medio de la pandemia, tenemos un poco más del 60 por ciento de las mesas escrutadas. Con lo cual, a partir de ahora, van a poder ver los resultados en la página web Resultado.gob.ar y también pueden descargar una aplicación que se llama Elecciones Argentina 2021 desde cualquier teléfono móvil. Buenas noches y muchas gracias”, aseveró “Wado” de Pedro antes de retirarse.

Desde el estudio de LN+, Alfredo Leuco, quien participaba de la cobertura especial por las PASO, arremetió contra el funcionario de Alberto Fernández por el retraso en la difusión de las cifras. “Es vergonzoso, es una humillación para el ciudadano democrático lo que acaba de hacer el ministro del Interior”, comenzó en su réplica el periodista.

Sobre la dilación en la entrega de resultados, que más tarde se conocieron adversos para el Frente de Todos en distintos distritos del país, Leuco añadió: “Que no den las cifras es un dato clave de lo que está pasando en las elecciones. Creo que los periodistas a esta altura ya estamos habilitados a dar los boca de urna que tenemos y disponemos desde las 19 con bastante rigurosidad. Esto que acaba de hacer el ministro, que habló de la democracia, que se llenó la boca hablando de la democracia, es una verdadera vergüenza. Decir hace dos horas que a las 21 iba a dar los primeros resultados cuando estuviesen cargados y que a las casi 21:35 haya dicho ‘Buenas noches y muchas gracias’ y una sanata es realmente increíble... me parece que habla de lo que está pasando a nivel nacional, prácticamente en la mayoría de las provincias argentinas, incluso en la de Buenos Aires”.

Alfredo Leuco estalló contra Wado de Pedro: "Es una vergüenza, es sanata"

“Den la cara, son gobierno”

Exactamente a las 22:41, Mariana Arias informó desde el centro de cómputos que estaban levantando la transmisión y que ninguna autoridad oficial iba a emitir ninguna comunicación respecto de los resultados definitivos. Como había ocurrido minutos más temprano, Leuco tomó la palabra y cuestionó la postura del Gobierno ante el revés sufrido en 17 provincias del país.

“No tiren del mantel de la democracia, no erosionen las instituciones. Están en el Gobierno, 22:40, no han dado la cara. Sean responsables, sean democráticos, sean republicanos. No sean cobardes. ¡Salgan a dar la cara! ¿Qué dice el Gobierno nacional de lo que acaba de pasar? Se ha pronunciado el pueblo democráticamente. ¿No tiene nada para decir el Gobierno nacional?”, sentenció Leuco.

