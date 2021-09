Facundo Manes le dijo “papelito” al voto y Eduardo Feinmann explotó en vivo

Eduardo Feinmann mostró su enojo luego de que el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Facundo Manes, diera su primer discurso en el búnker del frente partidario este domingo a la noche, antes de que se conozcan los resultados provisorios. El periodista criticó que el neurólogo se refiriera al sufragio como “papelito”.

“Decidí dar el paso”, comenzó diciendo Manes, haciendo referencia a su eslogan de campaña. Luego, nombró a sus compañeros de lista. “Hoy más de un millón vamos a haber dado el paso”, agregó en relación a los argentinos que votaron.

“¿Papelito?”: el enojo de Eduardo Feinmann contra Facundo Manes

“Quiero decirles que cada papelito no es un papelito”, dijo en alusión a las boletas sufragadas. “Para nosotros es una madre que se levanta a la mañana con el propósito aunque no tenga trabajo, de alimentar a su hijo”, comparó.

Asimismo, siguió con los paralelismos: “Ese papelito es un comerciante que tuvo que cerrar su negocio de toda la vida durante la pandemia. Ese papelito es una enfermera, un camillero, un médico que dio la vida en la pandemia”. En el mismo tono, consideró: “Ese papelito es un joven que no se quiere ir del país. Ese papelito es la voluntad de ese adulto mayor que antes de morirse quiere ver a la Argentina encaminada hacia el futuro”.

El enojo de Eduardo Feinmann

Tras el discurso, Feinmann consideró: “Acaba de minimizar el voto. Dijo: ‘El papelito’”. A su vez, siguió: “A Manes le parece un papelito, simplemente un papelito, lo que significa en realidad un derecho que iguala a todos los argentinos porque el señor de acá a la vuelta es igual al señor Manes, al Presidente de la república o a Cristina Kirchner. Todos somos nosotros somos iguales”.

Facundo Manes comparó los votos con "papelitos" Captura

Por su parte, Jonatan Viale observó: “Es una frase fea, no me gustó. A mí también me chocó”.

Finalmente, Feinmann completó: “Suena despectivo y diminutivo. El voto es lo más sagrado que hay dentro de una democracia. Hay miles de personas que perdieron su vida para lograr la democracia otra vez en la Argentina y llamarlo ‘papelito’, qué se yo...”

