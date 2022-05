Carlos Melconian: “Guzmán anda por los canales hablando como consultor, pero es ministro”

Jonatan Viale, conductor del programa +Realidad, relató las peripecias que atraviesa el Gobierno Nacional en cuestiones económicas. El principal apuntado de esta cuestión fue el presidente Alberto Fernández, que se encuentra, actualmente, en una gira por el continente europeo. Para el análisis, el conductor recibió al economista Carlos Melconian, quien sostuvo que Martín Guzmán, ministro de Economía, “anda por los canales hablando como si fuera consultor y es el ministro”.

El economista aseguró que el 6% actual de inflación es un número alto y dio su aporte al caso: “Tenés que mantener el equilibrio. Argentina fue históricamente así, si vos excluís el año 1989 y 1990 -la hiperinflación- te da un 67% anual en 80 años promedio”. Por otra parte, para comparar el modelo del país con uno europeo, agregó: “Tuve que hacer una exposición en una empresa alemana y las autoridades locales me pedían que explique por qué 6% de inflación no es hiper. Ellos no lo pueden entender, es una ciencia ficción”.

Carlos Melconian estuvo en +Realidad con Jony Viale hablando sobre la inflación de abril

Ante la consulta del conductor sobre las políticas que está llevando a cabo Guzmán, señaló: “No sé qué estará haciendo el Presidente con el ministro, pero se dieron cuenta de que tienen que apretar un poquito ante tanta fantasía. Los videos (de las entrevistas que dan) no los puedo ver, son inmirables. Lo ves al ministro rotar por los canales de televisión como si fuera un consultor, con un mensaje celestial, de lo que hay qué hacer en términos fiscales. A los gobiernos débiles se les acercan otros sectores para sacarles cosas”.

Y completó sobre la idea expuesta: “Todas las cosas que vienen pidiendo son un problema para el mañana. Por razones laborales tengo contactos con otros sectores para entender el federalismo, la cadena productiva y es un sálvese quien pueda. Todos están pidiendo favores para ver si le permiten dejar los dólares en el país o si los pueden girar al exterior. Los ven desesperados”.

Viale, al querer profundizar en las actitudes del funcionario, se refirió a una frase de Melconian cuando expresó que “le daba lastima Guzmán”, a lo cual el exfuncionario asintió: “No es al primer ministro que le pasa esto. Prefieren malo conocido que bueno por conocer, por dentro piensan ‘este ya entrenó, dejalo’. El ciclo está terminado y hay que desempolvar el manual de la supervivencia. La inflación es socio del gobierno y les está faltando una materia: la devaluación diaria contra la tasa de inflación”.