Jonatan Viale sobre Cristina Kirchner: “Es doctora en corrupción”

Alguna vez, Cristina Kirchner se definió a si misma como una “abogada exitosa”. Pues bien, hoy la señora de Kirchner recibió el doctorado “honoris causa” en la Universidad de Chaco. Lo primero que pensaba, es que tiene una especialización en su doctorado: Cristina es doctora en corrupción.

Llegó a tener 13 procesamientos y 7 pedidos de prisión preventiva por causas de corrupción. Esta mujer, que habló hoy, le ordenó a Aerolíneas Argentinas que contrate 47.912 noches se sus hoteles en Santa Cruz por U$S 5 millones entre 2007 Y 2015. Osea, la jefa de estado hizo que el Estado contrate sus hoteles. Esta señora, que habló hoy, fue la jefa de delincuentes condenados como Amado Boudou, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, José López o como Milagro Sala.

Doctora en corrupción. El editorial de Jonatan Viale.

Esta señora que habló recién y recibió un doctorado “honoris causa” fue la misma que lloró por los bolsos de López. Esta señora que acaba de reducir un doctorado honoris causa siempre temió terminar presa en el penal de Ezeiza. Incluso un día lo llamó a Oscar Parrilli para que le ordene a Diana Conti que deje hablar de Cristina presa.

Pues bien, esa señora está jugando un juego muy peligroso y nefasto ¿Cómo se llama el nuevo justo de Cristina? Casa tomada, a lo Cortázar ¿Quién le tomó la casa? Alberto Fernández ¿Cuál es la casa? La casa rodada ¿Qué sería Alberto? Un intruso, un okupa, un usurpador ¿Cuál es la explicación para Cristina? Alberto no respetó el guion, no respetó el contesto, no fue a la guerra con la UIA, no fue a la guerra con el campo, no fue a la guerra con Clarín, no fue a la guerra con el fondo, no fue a la guerra con la Corte ¿Qué tendría que haber hecho? Romper todo como hacía ella cuando era presidenta. Esto es lo que quiere Cristina: romper con la UIA, romper con los bancos, romper con los medios. Conflicto.

Entonces, para ella Alberto no hizo Kirchnerismo. Y aparte, su gobierno está terminado ¿Cuándo terminó? Con esta foto. Está foto, esa cena, esa fiesta dinamitaron toda la credibilidad del presidente como líder político ¿Qué decisión tomo ese día? Lo rompió al medio.

La foto del festejo de Fabiola Yánez en Olivos en plena cuarentena estricta (Foto: Archivo)

Misil 1: “Hay funcionarios que no funcionan”

Misil 2: “Los ministros que tengan miedo, que vayan a buscar otro laburo”

Misil 3: “Vas a terminar como Alfonsín”

Misil 4: “Tenés la banda pero no tenés el poder”

Misil 5: “No tenés legitimidad”

¿Qué hago si este tipo está terminando? Lo abandono. Lo dejo tirado, me voy ¿Qué hizo hoy Cristina? Habló como jefa de la oposición en ejercicio a través de “Unidad Ciudadana”, el mismo partido político que armó en el 2017 para romper con el PJ. Es decir, lo que hace es: romper la unidad, humillar a Alberto, diferenciarse, salvarse a ella.

¿Te acordás cuando decía “cuidemos la unidad”? Ahí te das cuenta que es una mentirosa y una cínica. Nunca le importó la unidad, solo le importó volver al poder. Volvió, chocó y ahora no se hace cargo. Entonces vuelve a refugiarse en su micro-partido llamado “Unidad Ciudadana” ¿Cuál es la jugada siguiente? “El refugio” ¿Cuál será el refugio? La provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es la boleta que Cristina tiene en la cabeza para el año que viene? Wado de Pedro gobernador, Cristina Kirchner senadora 1, Axel Kicillof senador 2, Máximo Kirchner diputado ¿Quién entra en “Unidad Ciudadana”? Toda la banda ultra: Máximo, Axel, Larroque, Mayra Mendoza, Wado, Fernández Sagasti, Recalde, Moreau, Tailhade, Vallejos, Heller, Yasky, Berni, Di Tullio, Insaurralde.

¿Cómo hará para conservar el relato? Se va a la izquierda. Casi a fusionarse discursivamente con del Caño y con Miriam Bregman ¿Viste que Máximo Kirchner le pega al dueño de Twitter como Nicolás del Caño?

Vos sabés, tiene razón Susana Giménez. Argentina es el único lugar del mundo donde discutimos el laburo, el esfuerzo y el éxito. Los pobres son buenos y los ricos son malos. La pobreza es digna y la riqueza maligna. Si ganaste plata, cagaste a alguien. Si sos exitoso, sos garca. El progresismo palermitano por excelencia.

Maximo Kirchner gentileza

Viste que Máximo Kirchner odia Twitter pero lo usa. Odia las prepagas pero se opera en el Otamendi. Odia Buenos Aires pero vive en Recoleta. Odia Miami pero tiene propiedades ahí. Odia el capitalismo pero tiene 400 millones. Por eso el Kirchnerismo es un gran especialista en relatos, en bombas de humo. En maquillaje. Por ende, el nuevo disfraz de la señora es jefa de la oposición.

Mi sugerencia es que no te comas la opereta. Cristina no puede ser opositora porque es la autora intelectual de este gobierno nefasto. Sin dudas, el que más daño le hizo a la sociedad argentina. Cristina: es “tu-go”, hacete cargo. Opiniones libres, hechos sagrados.