Carlos Melconian, tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de su bloque: “Hoy el acuerdo con el FMI está peor que ayer”

El economista Carlos Melconian se refirió este lunes, en +Realidad (LN+), a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos, y analizó el efecto que tendrá eso en el entendimiento con el FMI. “Hoy el acuerdo está peor que ayer”, aseguró.

Fiel a su estilo, le avisó a Jony Viale que a él le gusta “hablar con contundencia” pero que dados los vaivenes políticos de las últimas horas iba a encarar el tema “como si fuera una mesa de café”.

“Primero, retrocedimos a la semana pasada. Acá pasó algo de lo cual se supone que no es que no estábamos enterados nosotros, ni siquiera el Presidente. Esto es una movida de gran magnitud, es fuerte; te esperé, firmaste...”, ensayó el economista como primera lectura.

Y apuntó al comunicado de Máximo Kirchner: “Pude leer el comunicado y dice ‘no estoy de acuerdo con la estrategia’, entonces vaya a saber con la estrategia de quién fue (Martín) Guzmán (a negociar con el FMI) . Y tampoco está de acuerdo con los resultados, que tampoco sabemos con cuáles encaró el ministro”. En ese sentido, Melconian continuó con lo laberíntico del asunto: “De lo proyectado, no hay ni un papel escrito. Y los resultados son los resultados de lo que dé lo que está proyectado...”.

Sobre el apuro para cerrar el acuerdo, Melconian aseveró: “Si no tenías al fondo ni que poner 700 (millones de dólares) y demás, era un escenario diferente; los empujó que la tenían que poner (la plata), y que la de marzo ya no la tenés; porque si esto era lo mismo, sin ponerla o que te regalen los derechos de giro, ibas para adelante; pero tenían que pagar y no la tenían”.

El portazo de Máximo a la presidencia del bloque

Al momento de meterse de lleno a la decisión de Máximo Kirchner, el economista recordó lo que fue la negociación previa, con reuniones entre funcionarios y gobernadores. “Hace 15 días le pedías a la oposición que te acompañe, en una suerte de trato; ahora, ¿cómo le pedís a la oposición algo?”, se preguntó y arremetió a lo que fueron las últimas horas.

“Diste vueltas dos años; y entramos en un sendero muy relevante después de la conferencia (de prensa de Guzmán), que es que la Argentina presenta una carta de intención; el Fondo agarra la carta y dice: ‘Estos quieren esto, a ver qué dice el board’. Hoy, todo ese camino se reduce a: ‘¿Escuchaste qué pasó? Renunció Máximo’”, enunció. Fue ahí que Jonatan Viale le hizo la pregunta clave: “¿Corre peligro el acuerdo?”. Melconian no anduvo con vueltas: “Hoy el acuerdo está peor que ayer... acá retrocedimos a la semana pasada. Había un punto de inflexión que era marzo, pero se adelantó...”.

El Plan Pegatina

Jonatan Viale aprovechó la oportunidad para preguntarle a Melconian por un contexto que acuñó en el último tiempo: el Plan Pegatina.

“El plan pegatina es un sub producto de varias cosas. Yo definí que el acuerdo es entre el hambre y las ganas de comer”, comenzó su explicación. “Vos decís: ‘No quiero pagar’. Bueno hagamos un acuerdo. No querés hacer reforma estructural ni cambios; vamos a hacer un mínimo empalme entre números fiscales, tipo de cambio, reservas. Hagamos una pegatina de eso. Porque vos decís A y yo B. Hagamos una pegatina para presentarlo; ese plan se multiplica porque fue malo el final del 2021, no de actividad, sino que la emisión fue peor, el fiscal y el tipo de cambio empeoraron; entonces se redobla la idea de que el plan pegatina es malo, donde buscan encarrillar tres números”, finalizó.