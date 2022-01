La mirada del economista sobre la negociación con el FMI y los dos años que le quedan al Presidente

El economista y extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió esta mañana a las semanas que tiene por delante el gobierno de Alberto Fernández, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en el pago de la deuda que el país tiene tomada con ese organismo y por la que este año debería desembolsar 19 mil millones de dólares.

“Yo te diría que febrero, marzo, mi último escenario es que no pasa nada, por razones objetivas, hay pagos que hacer y la plata no la tenés, bueno el escenario de me deslizo y no pasa nada no va a ocurrir”, dijo en declaraciones a radio Mitre. “No hay una situación de que no pasa nada, decisiones tenés que tomar, no va fluyendo, va empeorando. El tema es: ¿lo hago con el Fondo? Fenómeno. ¿Sin el fondo? Bueno tenés que tener en la cabeza qué vas a hacer internacionalmente”, agregó.

Tras ello Melconian se enfocó en los pasos a seguir de Fernández y destacó que “dado el valor que hoy tienen los niveles de riesgo financiero, los vencimientos que afrontar, el timing que falta para terminar la gestión, dormir la siesta y llego no existe, y para decir ‘se lo dejo al que viene’ es muy temprano”.

Así remarcó que uno de los problemas mayores para implantar una medida como esa, la de no hacer nada, es que al Gobierno aún le quedan dos años, lo que imposibilita a su entender esa estrategia, que sí fue implementada en el pasado por la expresidenta Cristina Kirchner.

“Cuando te faltan dos años, no tenés reservas, tenés inflación y riesgo país alto, estás obligado a definir qué querés para el país con o sin el fondo y eso es matador para el que no quiere hacer nada, para el que quiere flotar y seguir”, declaró el economista y siguió: “¿Vos te imaginás cómo se le facilitaría a esta administración si le faltaran seis meses, si ya hubiera candidatos a presidente, si ya se estuviera definiendo quién puede ser el próximo presidente?”.

En este marco, citó el segundo semestre de Cristina Kirchner en 2015, cuando le faltaban 6 meses y “estaba la erupción del candidato que iba a romper con el kirchnerismo”, Mauricio Macri. “Entre que te vas, perdés, el que viene genera buenas expectativas, todo eso tranquiliza porque decís ‘ya está’, después no importa qué viene y paradójicamente eso te empieza a jugar a favor”.

Sin embargo, insistió en que ese no es el escenario que tiene por delante Alberto Fernández y por eso se mostró preocupado.

Las negociaciones con el FMI

Como ya lo dijo otras veces, Melconian afirmó que las charlas que se dan entre el FMI y el Gobierno son charlas entre “el hambre y las ganas de comer” y remarcó que llegar a un entendimiento es algo que sería bueno para las dos partes.

“Un acuerdo conviene a los dos y ambos saben que reformas estructurales no va a haber y que va a ser un programa para tirar para adelante porque este Gobierno no va a arreglar nada. Pero el tema se complica porque no obstante eso vas al nutricionista y querés una dieta en la que querés comer más”, dijo el expresidente del Banco Nacion al usar una de sus habituales metáforas.

Por último, dijo que “aunque el hambre y las ganas de comer hoy tengan autorización política para hacerlo”, para firmar un acuerdo, el conflicto recae en los planes de cada cual. Sobre las intenciones oficiales, cerró: “Vos querés firmar un programa para los próximos 4 años en los que en 2 no hacés nada y en los otros dos, bueno, te prometo que hago todo. Pero claro, en esos dos vos podés no estar. Ahí se te escapa la liebre”.