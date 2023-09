escuchar

Luego de que este jueves el economista Carlos Melconian fuera presentado como eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich ante más de mil empresarios, el miembro de la Fundación Mediterránea destacó la figura de la candidata a presidenta y sostuvo que “tiene pasta”.

“Patricia fue la que se interesó y lo demandó. En las cuestiones subjetivas, he visto a muchos políticos en la Argentina desde hace muchísimos años y de repente se ha aprendido a captar la pasta de líder que hay que tener cuando se enfocan algunas de las cuestiones que estás mirando”, dijo el economista en diálogo con Jonatan Viale por LN+, quien además destacó el equipo de trabajo dentro de la coalición. “Si yo estuviera solo salgo corriendo para mi casa”, agregó.

Este jueves, más de mil empresarios de todos los sectores de la economía se mezclaron con dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) en el hotel cordobés donde se realizó la reunión de “Voces federales” organizada por la Fundación Mediterránea, institución a la que se sumó el economista. No hubo presentación de un plan económico, sí de las características que tiene el diseño en el que trabajan alrededor de 80 economistas y al que Melconian invitó a sumarse a quienes venían acompañando a Bullrich

Por la noche, Melconian buscó aclarar cómo se implementaría un bimonetarismo, en caso de llegar al Palacio de Hacienda. “Lo único que vamos a hacer para tu tía es que esté dentro de la ley lo que tu tía ya decidió hace años. Que pueda hacer contratos, pueda comprar un auto. Cada vez vamos a ir agregado más precisiones. Nosotros prometimos una inundación de La Quiaca a Tierra del Fuego de nuestra propuesta capitalista, occidental, federal y progresista, de progreso. Libre elección no competencia. Convivencia”, indicó en +Realidad.

En otro momento, al ser consultado sobre la propuesta de Javier Milei, principal oponente de Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales de octubre, quien quiere terminar con el Banco Central, Melconian dijo: “En ningún país se cerró”.

Y explicó: “Yendo a cuestiones prácticas: si yo tomara 180 países en el mundo y vos me decís, 90 tienen y 90 no; si me dijeses 150 no tienen y 30 sí; ahora si me decís de 180, 180 tienen... Entonces, lo primero que digo y sin cerrarme -porque lo peor que uno puede hacer en la vida es cerrarse- es: ‘¿Me podés explicar por qué vos lo querés cerrar?’”.

Sobre la posibilidad de que la eliminación del Banco Central suponga que no haya más emisión y así poder dolarizar la economía, Melconian refutó esta propuesta y argumentó: “Cuando acá en la Argentina no hubo más emisión, por ejemplo en la convertibilidad, salieron los Patacones, los Lecops y las cuasimonedas. Cuando hace muchísimos años salieron los bonos salteños, valían cuarenta guita, pero cuando salieron todas esas monedas en la convertibilidad salían uno a uno, la gente te agarraba el Patacón”.

Y alertó: “Cuidado con todas esas fantasías porque primero, hay que escucharlas, hay que traducirlas, hay que decir por qué. Tenemos que gastar el oxígeno para mirar hacia adelante”.

En esa línea, y acompañado por Patricia Bullrich, dijo: “Nosotros creemos que para mejorar el salario lo que importa es que vos generes las condiciones en términos de respeto a la propiedad privada; que clima de negocios empiece a ser una buena palabra, que no venga dinero especulativo, sino dinero donde vos lo entierres y tenga su rentabilidad, que eso agrande la torta y cree empleo, que suba la competitividad, suban los sueldos y que la sartén por el mango la agarre el que pide sueldo”.

Patricia Bullrich Captura de Video

Por su parte, Bullrich expresó: “Yo me tengo la total seguridad. Si no sentiría que puedo sacar el país adelante, no me presentaría a presidenta”.

Y agregó sobre la presentación de Melconian: “Estamos presentando un diseño para un país que va a salir de una crisis. Acá hay un equipo, un líder económico que ha tenido una inserción en la política y que está decidido a tomar las riendas de la economía”.