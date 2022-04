Carlos Páez adelantó cómo será la nueva película de Netflix sobre la Tragedia de los Andes

La tragedia de Los Andes marcó la vida de todos los pasajeros que viajaban en aquel vuelo así como la de sus familias y del mundo entero. El 13 de octubre de 1972, el avión serie FAU 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la Cordillera y se cobró la vida de 29 tripulantes que viajaban a Chile, muchos de ellos rugbiers. De aquel trágico evento solo sobrevivieron 16 personas que fueron encontradas el 23 de diciembre de ese mismo año. Difíciles historias de vida y supervivencia se desprendieron de aquellos días en medio de la nieve. Y pese a que existen varias películas y libros que intentan mostrar lo ocurrido, todo parece indicar que Netflix está preparando una “mega producción”.

Así lo confirmó Carlos Páez, hijo del célebre pintor uruguayo y sobreviviente de la tragedia de Los Andes. En diálogo con Paulino Rodrigues y su equipo en el aire de LN+, Carlitos adelantó un poco de lo que se viene en el 50 aniversario del accidente y de aquella historia que marcó su vida -y la de sus compañeros y amigos- para siempre.

“Se está haciendo una mega producción, una mega película que la está dirigiendo [Juan Antonio] Bayona, el que hizo la película Lo imposible (2012), Jurassic World (2018) y El señor de los anillos (la serie). Estamos en Sierra nevada terminando la parte de Los Andes y ahora viene para Uruguay donde me toca a mí”, indicó. Tal como lo mencionó, el director responsable de una película emotiva como es la estrenada en 2012 se puso al hombro la narrativa de esta historia y le pidió a Páez que participara.

Carlos Páez contó que está trabajando en una película para Netflix sobre la tragedia de Los Andes

“Me pidió que hiciera de mi padre, mirá lo que son las vueltas de la vida. Mi padre fue el que buscó, el que dio la lista de sobrevivientes y ese es el papel que me tocó a mi”, contó. “Me costó bajar 20 kilos y me tocó sacarme 20 años de encima así que saldré rejuvenecido [en la película]”, acotó entre risas. Tras escuchar su revelación, los periodistas le preguntaron si había sido fuerte tener que interpretar a su papá. “Fue muy fuerte, no te creas que me felicité por ser actor”, respondió él.

“La figura de mi padre, que me da mucho orgullo... pero ser ‘el hijo de’ es siempre complicado. Pero bueno, lo tomo por el lado de la terapia y que va a ser una mega película para Netflix. Están hace 90 días filmando, más del tiempo que estuvimos nosotros... con la diferencia de que ellos tienen hotel de noche y nosotros no”, bromeó. Con la noticia ya está instalada, la película será muy esperada. Por el momento, no se conocen más detalles y está previsto que en julio viaje Bayona y el equipo a Madrid para filmar en un estudio la escena del accidente y dar por terminado el rodaje, acorde a lo que informó el sitio Granada hoy.