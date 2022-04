La particular remera de Rodrigo de Paul en medio de los rumores de romance con Tini Stoessel: “Te quiero pero...”

Desde octubre, los rumores apuntan a que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel están en pareja. Los protagonistas se llaman a silencio, aunque no dudan en hacer fugases viajes entre España y Argentina, en los que tendrían encuentros secretos. Recientemente, ambos fueron captados tomados de la mano, pero mantienen el hermetismo al respecto sin realizar declaraciones. Sin embargo, ahora el jugador del Atlético Madrid volvió a llamar la atención al posar con una remera que tiene una frase que podría vincularse con su situación sentimental.

“Te quiero pero son un bardo”, dice la remera que lució Rodrigo de Paul el jueves por la noche en Sala La Riviera, durante el recital que brindó el grupo Damas Gratis en Madrid. Esta frase la popularizó el cantante Pablo Lescano y fue la elegida por el jugador para demostrar el fanatismo que tiene por su música. Pero por supuesto que las miradas se posaron sobre él, ya que se trata de contundentes palabras en medio de los rumores que lo tienen como protagonista.

La remera de Rodrigo de Paul llamó la atención en medio del ¿romance? con Tini

“Apareció con una remera que bien puede ser interpretada de alguna forma”, expresó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece), donde difundieron las imágenes de la divertida noche que pasó el jugador de la selección argentina junto a su compañero Ángel Correa y su DT, Diego Simeone. Los argentinos se mostraron felices al ser parte del show de su compatriota.

El tridente argentino se ubicó en un palco, según indicó Roxana Segatori, corresponsal del programa de espectáculos. “Rodrigo no se negaba a las fotos que le pedían. Estaba en un balconcito y desde abajo le solicitaban que le firmara camisetas de Argentina. Le encantaba”, detalló la periodista. Terminado el show, los jugadores posaron con el cantante a puras sonrisas.

Rodrigo de Paul junto a Ángel Correa (Captura Socio del espectáculos)

Lejos de mantener un perfil bajo al ser protagonista de fuertes rumores, de Paul se muestra muy contento con su presente tanto en lo personal como en lo profesional. Todo eso a pesar de su reciente separación de Camila Homs, con quien estuvo en pareja por 12 años y tienen dos hijos en común.

La polémica empezó cuando se señaló que la relación entre el jugador y Tini Stoessel comenzó a mediados de septiembre, momento en el que Rodrigo y Camila aún se mostraban juntos. A pesar de querer ocultar esta nueva relación, el delantero fue registrado tomado de la mano con Tini en Ibiza.

Filtran las primeras fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en pareja (Captura LAM)

Por su parte, Camila Homs, si bien indicó que no hablaría al respecto, recientemente no dudó en lanzar una indirecta al momento de ser consultada en Instagram por el popular escándalo entre Wanda Nara y Eugenia la ‘China’ Suárez y de qué team era. Ni lerda ni perezosa, la modelo contestó: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Sólo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”. Estas palabras podrían relacionarse con el momento que ahora ella estaría atravesando tras su separación y posterior romance de quien fue su pareja.