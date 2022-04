La secuela de 365 días dejó sin palabras a los espectadores de Netflix por las escenas de sexo: “Es demasiado”

La secuela de 365 días, el drama erótico de origen polaco que causó furor en Netflix durante 2020, ya está disponible en la popular plataforma de streaming y los espectadores quedaron con la boca abierta por las escenas de alto voltaje.

Se trata de 365 días: Aquel día, la continuación de esta historia basada la trilogía de la popular autora Blanka Lipińska. El film fue dirigido por Barbara Białowąs y Tomasz Mandes, y tuvo su estreno este miércoles 27 de abril. Al igual que en la primera entrega, cuenta con la participación de los protagonistas Laura (Anna-Maria Sieklucka) y Massimo (Michele Morrone), que ahora están casados. Sin embargo, la presencia cada vez más sospechosa de Domenico (Otar Saralidze) traerá sus consecuencias.

365 días: Aquel día - Tráiler oficial (Netflix)

“Vuelven Laura y Massimo más apasionados que nunca”, anuncia la descripción del tráiler oficial. “Pero la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Massimo y de un hombre misterioso dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura, cueste lo que cueste”, agrega.

De acuerdo a la sinopsis de la segunda parte, que tiene una duración de una hora y 50 minutos, y solo es apta para mayores de 16 años, Laura pierde a su bebé pero lo mantiene en secreto, al igual que el hecho de estar embarazada. Su única confidente es Olga (Magdalena Lamparska), que está ocupada por una floreciente relación con el socio de Massimo, Domenico.

Como la primera película se hizo famosa en la plataforma por su gran cantidad de escenas de sexo, parece que los cineastas decidieron volver a apostar a la misma fórmula. De hecho los espectadores que ya le dieron una oportunidad advirtieron a través de las redes sociales que el film tiene poca trama y mucha acción sexual.

En 365 días: Aquel día un hombre misterioso está dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura (Foto: Captura de video)

“Estoy viendo la secuela de 365 días y llevo 40 minutos y no ha pasado absolutamente nada”, escribió un usuario en Twitter. “No hay trama, solo escenas de sexo y vibraciones”, agregó. “Quiero decir, tenía mis expectativas bajas, pero ya han pasado 15 minutos y lo que tenemos aquí no son más que escenas de sexo que parecen más bien una versión extendida de un video musical para una lista de reproducción lasciva”, sostuvo otro.

“15 minutos en 365 días y eso ya es demasiado sexo para mí”, aseguró un tercero. “La nueva película de 365 días no tiene argumento, no sé, soy un mojigato, pero no puedo soportar una escena de sexo literalmente cada cinco minutos”, apuntó otro.

Tampoco faltaron los clásicos memes para ilustrar las sensaciones luego de ver el film. “Mi reacción hasta el momento viendo 365 días: Aquel día”, escribió una usuaria de Twitter y adjuntó una foto de Pikachu absolutamente sorprendido.

La reacción de los usuarios a 365 días: Aquel día, la secuela del drama erótico de Netflix (Foto: Twitter)

“No miren la segunda película de 365 días si están solos como yo”, recomendó una tuitera. “Está para ver 365 días de a dos”, sostuvo otra en la misma sintonía. “¿Querés venir a ver 365 días conmigo? Enviar”, escribió una tercera. “No voy a mirar 365 días hasta tener con quien mirarla”, concluyó otra.