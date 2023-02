Christian Martin confirmó que Alexis Mac Allister se separó de su novia, Camila Mayan: “Está soltero”

escuchar

En medio de los rumores sobre el fin de la relación entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan, finalmente se confirmó la noticia. Aunque no se dieron mayores detalles, Christian Martin, quien entrevistó al campeón del mundo para LN+, reveló que el futbolista está soltero y que se separó recientemente. La novedad llega en medio de rumores y versiones que circulan en redes sociales y afirman que el volante se puso de novio con quien era su mejor amiga.

Después de consagrarse en la Copa del Mundo con Argentina, Mac Allister y todos los miembros del plantel ganaron aun más popularidad que antes y el interés sobre sus vidas creció. Durante las últimas semanas, un trascendido en redes sociales hablaba de la vida amorosa del mediocampista del Brighton.

Lo que se mencionaba, que luego fue contando también en Intrusos (América TV), era que tras varios años de relación, el exjugador de Argentinos Juniors y Boca tomó la decisión de separarse de Mayan el 24 de diciembre. El motivo que habría esgrimido el futbolista es que su carrera no era compatible con el alto perfil de quien era su novia, ya que es influencer y tiene una fuerte presencia en redes.

Sin embargo, los trascendidos indican que esta sería una excusa y que Mac Allister se habría decidido por formalizar con Ailén Cova, su mejor amiga desde años y con quien habría tenido una relación paralela. El jugador se había mantenido en silencio y en este caso, Christian Martin pudo confirmar la noticia directamente del protagonista.

Christian Martín confirmó la separación de Alexis Mac Allister

La confirmación se dio en Buen día Nación, el programa de Luis Novaresio en LN+. Allí, se emitió en distintos fragmentos la entrevista que Martin hizo desde Inglaterra al jugador de la selección argentina. Entre medio de ellos, el periodista presentó los distintos temas y allí es donde hizo el anuncio.

Todo comenzó cuando Novaresio acotó sobre la juventud de Mac Allister y Martin precisó que el deportista tiene 24 años. Allí, el conductor preguntó con quién vive y cómo se organiza en Inglaterra. En respuesta a esto, el periodista dio la noticia: “Aviso a las chicas: soltero. Tenía una novia, cortaron hace poco. Está solo Alexis por el momento”. Luego, expresó la importancia de los sudamericanos que también juegan en el Brighton en lo que respecta a los vínculos que formó en territorio europeo.

Tras varios años de relación y convivencia, Alexis Mac Allister y Camila Mayan se separaron Instagram @camimayan

Este fue el único momento de la emisión donde se tocó el tema, ya que durante los fragmentos que se emitieron al aire el futbolista no habló de su situación personal. A lo largo del diálogo, Mac Allister repasó algunas intimidades del plantel durante el Mundial de Qatar 2022 y recordó la alegría y emoción que sintió no solo después de que terminó la final ante Francia, sino también en la caravana que se llevó a cabo en Buenos Aires. Además, también relató que Lionel Messi levantó la voz en un entrenamiento para aclarar que a Alexis no le gusta el apodo de “Colo”, por el que muchos futbolistas lo llamaban.

LA NACION