Claudia Sánchez: a sus 80 años, la primera “influencer” recuerda a su gran amor y cuenta: “Éramos una pareja abierta”

En los años 60 “marcó su nivel” con una serie de avisos de cigarrillos que hicieron historia porque eran mucho más que eso. “Nunca me consideré modelo, sino intérprete”, aclara Claudia Sánchez, la primera “influencer”, en una época en la que no se hablaba de eso. “Es que todo lo que usaba para la publicidad se ponía de moda”.

Fue un ícono publicitario de aquella época en la que todavía la Argentina sonreía porque tenía mínimos niveles de pobreza y de desocupación. “Fue una década con gente maravillosa, libre y modernos de verdad”, subraya, en contraste con la era actual en la que la “cultura de la cancelación” muchas veces se impone abusivamente.

Y ahora, con espléndidos 80 recién cumplidos, Claudia recibe en su casa a Hablemos de otra cosa, el programa de LN+, para hablar de su vida llena de pasiones hasta el presente.

“Nunca me hice cirugías estéticas, porque no hay nada que me moleste. Creo que la cirugía estética es una moda. A mí me gusta lo auténtico y verdadero”, revela.

En 1982 dejó de hacer fotos publicitarias y luego se dedicó, hasta el presente, a comprar casas viejas para remodelarlas y venderlas. “La edad -opina- se estiró muchísimo en esta época. Antes a los 30 éramos señoras con hijos. Ahora están pensando qué carrera seguir”.

La pandemia la sometió a pruebas de fuego de las que salió airosa recientemente: EPOC, cáncer de mama y, como si fuera poco, Covid, a la semana de haber recibido la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. “A la palabra cáncer no hay que tenerle miedo, sino respeto”, recomienda. Y agrega: “Trato muy bien a las enfermedades porque no les doy bolilla”.

Junto con Francisco “Nono” Pugliese recorrieron el mundo seis décadas atrás filmando en los lugares más paradisíacos y emblemáticos para publicitar la marca LM, comerciales que quedarían grabados para siempre en la memoria de los argentinos por su belleza, glamour y desenfado.

“Vendíamos un estilo de vida -rememora esa legendaria campaña-, todo fue idea del ‘Nono’. Lo nuestro era cine verdad. No podían creer que fuéramos solo tres personas. No tenía ni maquilladora: yo misma me pegaba las pestañas. El lugar era nuestra escenografía. El secreto era hacernos pasar por turistas. Los americanos no podían creer que desde acá les habíamos impulsado sus ventas. Fuimos los creadores de los primeros videoclips”.

Claudia Sánchez le contó a Pablo Sirvén acerca de su relación con el “Nono” Pugliese y también sobre su trágico e inexplicable final: “Con ‘Nono’ nos conocimos a los 20 años y estuvimos 30 juntos; cuando falleció estábamos en pareja”.

El tema saltó a la tapa de los diarios porque Pugliese estaba cenando en un restaurante con una mujer joven y, cuando se percató de que había un fotógrafo que quería registrar la escena, escapó por los techos del lugar, se cayó y se mató.

“Lo que pasó fue horrible -dice Claudia-, no sabemos lo que quiso hacer porque a esa chica la conocía toda la familia”. Ante la pregunta de si habría algún tipo de situación amorosa entre ellos, responde sin dudar: “Pero por supuesto y si la había no era para suicidarse”. Así se explaya al respecto: “Nosotros siempre fuimos ‘muy suecos’ en eso. Cuando nos veíamos un poquitito aburridos nos mudábamos o nos íbamos de viaje. Siempre nos exigimos sinceridad, pero éramos una pareja abierta. Si estábamos mal yo le decía: ‘Hacete un viajecito’. El ‘Nono’ fue mi gran amor. Y creo que yo también lo fui para él. Pero hubo otros amores”.

