Cómo será la economía argentina tras las elecciones, según Roberto Cachanosky

El economista Roberto Cachanosky analizó qué ocurrirá si este domingo en las elecciones legislativas se repite o amplía el escenario de las PASO, perjudicial para el Gobierno. En primer lugar, planteó que habrá un fuerte conflicto interno dentro del Gobierno, y remató: “Seamos sinceros: ¿Quién puede decir que el argentino medio puede aguantar dos años más de esta locura? No hay que asustarse de debatir estas cosas”.

Al conversar con Mesa chica, por LN+, Cachanosky señaló que -de replicarse el resultado de las PASO- habrá un “problema económico fenomenal, en medio de un gobierno sin credibilidad”. Además, planteó que “nadie con prestigio se sentaría” en el Gobierno. “Esto desgasta a cualquiera”, enfatizó al pensar en posibles cambios internos.

Para él, lo que ocurre es “exactamente lo mismo” que pasó cuando se tiró “el problema del Rodrigazo para adelante”. Y entonces planteó: “¿Cómo hacés para aguantar económicamente? Por más de que el Fondo venga y diga: ‘Te regalo la deuda, no me la pagues’, no se resuelve nada. Nadie va a venir a invertir en la Argentina con esta incertidumbre”.

Durante la entrevista, el economista también contó que “las reservas del Banco Central ya están en números negativos” , y enfatizó: “Ya no tiene reservas propias y están vendiendo reservas que no son propias”.