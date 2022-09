Conflicto mapuche: la mirada de Luis Majul sobre el reciente ataque de encapuchados en Villa Mascardi

Después del atentado a una casilla de Gendarmería Nacional, en Villa Mascardi, Río Negro, por un grupo autodenominado mapuche, y mientras el Gobierno nacional permanece en un sugestivo silencio en torno al tema, los periodistas de LN+ se preguntaron quién va invertir en el país frente a lo que parece ser tierra de nadie en una Argentina jaqueada por la inflación y los conflictos sociales.

“¿Cuántos son los mapuches truchos? ¿Son millones o miles? No, son decenas bancados por alguien”, comentó Luis Majul durante el pase del noticiero 8.30 AM que conduce junto a Débora Plager y Marina Calabró con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio.

“Tomás un ministerio, golpeás a los laburantes, quemás una garita, patoteás a los jueces: esto es el clima de época. Para aquellos que hablan de que la patria es el otro, esto es el kirchnersimo totalmente expuesto”, enumeró Novaresio.

La mirada de Majul sobre el último ataque de la RAM mapuche en Villa Mascardi

Ayer se supo que un grupo de agresores encapuchados “quemaron un puesto de Gendarmería para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona”, relató Luis Dates, dueño de la cabaña afectada. La casilla con los uniformados fue emplazada en ese predio hace dos semanas, a unos 50 metros de distancia de la ruta nacional 40.

Se trata de un conflicto que viene escalando desde hace algunos años en los alrededores de Villa Mascardi. Como informó LA NACIÓN, existe una tensa relación desde 2017 entre los habitantes de la zona con los integrantes del asentamiento de la autodenominada lof Lafken Winkul Mapu.

Mascardi. Incendiaron un puesto de Gendarmeria Nacional en un predio donde hace 2 meces incendiaron una casa, se lo atribuyen a la comunidad Mapuche Lafken Winkul Map Marcelo Martínez

En este punto, fue Majul quien apuntó contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández: “Es una gran comentarista de la realidad, es mejor panelista que ministro, con todo respeto, tiene que responder por esto”.

“No son mapuches. Habría que explicar esto cuando el gobierno ideologiza el conflicto. Da vergüenza preguntarles si son mapuches, pero lo tengo que preguntar, porque no son mapuches”, consideró Plager. “No son mapuches y además los mapuches no son pueblos originarios”, agregó Novaresio.

En ese sentido, Majul citó la entrevista que le realizaron a Rolando Hanglin, quien explicó por qué los mapuches no son pueblos originarios. “Conozco la Patagonia y hay una falsificación del asunto mapuche deliberada. No son habitantes originarios de la Argentina, llegaron de Chile en 1830 aproximadamente cuando ya eran dos países. Y los mapuches estaban con los realistas porque les reconocían una frontera a la etnia araucana, que es bravísima”, afirmó Hanglin.

“Los que están amenazando y atentan contra fuerzas federales son disfrazados de mapuches”, replicó Plager. “Usan la bandera mapuche, pero no lo son y si aún lo fueran no son pueblos originarios para cometer actos subversivos, como lo define el Código Penal”, añadió Novaresio.

“Anomalía política y más relato”, tituló Majul. “Estamos de verdad descolgados. Nos descolgamos del planeta en serio”, cerró Novaresio.