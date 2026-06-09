Crimen de Agostina Vega: qué se sabe de la investigación tras las últimas detenciones

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y fue hallada muerta una semana después, sumó en las últimas horas datos clave sobre cómo murió la víctima y cuál habría sido la secuencia del crimen. Los resultados preliminares de la autopsia, junto con nuevas medidas judiciales, agravaron la situación procesal del único detenido, Claudio Barrelier.

Este martes la causa sumó un nuevo capítulo con la detención de Soledad Andreani, la dueña del Ford Fiesta negro en el que, según se presume, Claudio Barrelier habría trasladado los restos de la adolescente de 14 años hasta el descampado de Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados el sábado de la semana pasada.

Cabe recordar que el jueves pasado fue detenido –por ahora, por encubrimiento– Osvaldo Fassetta, vecino que vive en la planta alta de la casa ubicada en la calle Juan del Campillo al 878 del barrio Cofico, justo encima del solar donde Agostina fue ahorcada, quizás después de resistirse a un abuso sexual.

Femicidio de Agostina Vega

Tercera detenida

Soledad Andreani, expareja del principal acusado, estaba en la mira porque su coche fue ubicado en manos de Barrelier en el trayecto entre Fragueiro y Del Campillo y el descampado donde fue descartado el cuerpo desmembrado.

En declaraciones públicas, ella sostuvo que le había prestado el Ford Ka el lunes 26 de mayo y aseguró que desconocía lo que había ocurrido. “Siempre me usó”, afirmó, para excusarse respecto del caso. También dijo que nunca había imaginado que Barrelier pudiera estar involucrado en un femicidio.

Soledad Andreani, la tercera detenida en la causa Instagram

Según relató, el acusado le insistió varias veces para que le prestara el auto con la excusa de que debía llevar ropa a un familiar; agregó que ella terminó accediendo a pesar de que tenía “una fea sensación”.

Quién es el segundo detenido por la muerte de Agostina

Un amigo de Claudio Barrelier, el principal acusado por el asesinato, fue detenido tras confirmarse que vivía en la casa señalada por los investigadores como la escena primaria del crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

Se trata de Osvaldo Fachetta, un hombre de 47 años que, según declaró ante la prensa, trabajaba todas las noches en un kiosco hasta la madrugada. Sin embargo, pese a vivir con Barrelier en la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 878 del barrio Cofico, sostuvo que la noche en la que fue asesinada Vega él no estuvo presente.

El nuevo detenido por el crimen de Agostina

Las declaraciones de Osvaldo Fachetta antes de ser detenido

Previo a ser detenido, el hombre de 47 años, en un móvil exclusivo para LN+, relató su versión de los hechos el día de la desaparición de Agostina y cuál era su relación con Barrelier, con quien compartía un vínculo de amistad.

El testimonio de un amigo de Barrelier

Retoman las clases en su escuela

Los compañeros de Agostina, que si bien cursaba el tercer año, se supo en los últimos días que hacía alrededor de un mes que no asistía a clases, planearon una suelta de globos, un gesto que las maestras definieron como “hermoso”.

Retoman las clases en la escuela de Agostina

Ahora, la comunidad educativa convocó a participar activamente de la marcha del Ni Una Menos que se hará este miércoles a lo largo de todo el país. “Se cumplen 11 años del Ni Una Menos y hoy tenemos que decirlo por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca”, sostuvo una docente de Matemática de Agostina en diálogo con el noticiero Arriba Argentinos.

La comunidad educativa de la institución donde cursaba Agostina convocó a participar activamente de la marcha de Ni Una Menos que se hará este miércoles a lo largo de todo el país @Uepc.capital

“No actuó solo”

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, pidió justicia por su hija. “Así como asesinaron a mi hija, habrá un montón de Agostinas”, sostuvo en conferencia de prensa.

El padre de Agostina Vega pidió Justicia por su hija

El padre de la joven arremetió directamente contra Barrelier y sostuvo que “no actuó solo”. “Estuvo en manos de este hijo de mil p... y la va a pagar, y todos los implicados también. No voy a descansar. Tienen que estar todos presos”, señaló. Confirmó junto a su abogada, Fernanda Alaniz, que realizarán más imputaciones, aunque no dijeron sobre quiénes apuntarán.

“Esto es por ella y para que se sepa la verdad de una vez por todas. Que el foco se centre en ella, en la investigación y toda la gente que es cómplice de esta situación. Más allá del psicópata, enfermo, hijo de mil p… No sé cómo describirlo, no tiene nombre”, completó.

Qué reveló la autopsia

Los estudios forenses preliminares determinaron que Agostina murió por ahorcamiento y que antes habría sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que todavía faltan los resultados definitivos de los análisis complementarios, que permitirán establecer con mayor precisión las circunstancias del ataque.

Según pudo saber LA NACION, los investigadores también creen que el cuerpo fue desmembrado con uno o más cuchillos de cocina, lo que provocó severos daños en los restos hallados. Además, continúan pendientes los exámenes toxicológicos que deberán determinar si la adolescente fue drogada antes de ser asesinada.

La data de muerte coincide con una de las principales hipótesis del fiscal Raúl Garzón: que el crimen ocurrió durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen Facebook

La principal hipótesis sobre cómo ocurrió el crimen

La reconstrucción judicial indica que Agostina tomó un remís hacia el barrio Cofico y llegó cerca de las 23 a la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, donde residía Barrelier.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de la adolescente al domicilio. De acuerdo con la investigación, habría permanecido allí hasta ser asesinada entre la 1 y las 2 de la madrugada del domingo.

El momento en que Agostina ingresó a la casa del único detenido por su desaparición

Para los investigadores, el crimen ocurrió dentro de esa vivienda. Los peritajes determinaron además que el lugar habría sido limpiado en al menos dos oportunidades después del hecho. Durante un segundo allanamiento, las pruebas con luminol detectaron rastros de sangre y los peritos secuestraron productos de limpieza y elementos que podrían haber sido utilizados para borrar evidencias.

La fiscalía también sostiene que Barrelier retiró el cuerpo de la casa recién el lunes por la mañana y lo trasladó hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció alrededor de 45 minutos antes de abandonar el lugar.

Frente de la casa de Claudio Barrelier Captura

Qué se investiga sobre posibles cómplices

Aunque Claudio Barrelier es hasta ahora el único detenido, la Justicia no descarta la participación de otras personas.

Uno de los focos de la investigación está puesto en quienes convivían con el acusado en la vivienda donde habría ocurrido el crimen. Todos ya declararon ante la fiscalía, pero los investigadores intentan determinar si escucharon, advirtieron o incluso colaboraron en alguna etapa posterior al asesinato.

Las sospechas recaen especialmente sobre una mujer que mantenía una relación sentimental con Barrelier. Los pesquisas buscan establecer si pudo haber tenido algún grado de participación o encubrimiento.

En la misma línea se expresó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien sostuvo que en una causa de estas características no puede descartarse la intervención de terceros.

No Se Descarta Que Haya Cómplices Ministro De Seguridad De Córdoba

Cómo sigue la causa judicial

Este lunes el fiscal Garzón agravó la situación procesal de Barrelier. La imputación pasó de privación ilegal de la libertad a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua en caso de una condena.

Además, los abuelos maternos de Agostina fueron aceptados como querellantes particulares y se sumaron al padre de la adolescente en la representación de la familia dentro del expediente.

Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Según fuentes de la investigación, recientemente protagonizó un episodio en el que amenazó con quitarse la vida y desde entonces se encuentra bajo observación psiquiátrica permanente.

Los investigadores intentan determinar si quienes convivían con Barrelier escucharon, advirtieron o incluso colaboraron Facebook

El antecedente clave

La causa también reactivó cuestionamientos sobre un episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando una joven denunció que Barrelier la había retenido contra su voluntad dentro de la misma vivienda de barrio Cofico.

Según relató la denunciante, el hombre la obligó a desvestirse, la ató de pies y manos y le tapó la boca con cinta adhesiva. La joven logró escapar y fue auxiliada por vecinos que llamaron a la policía.

Por ese hecho, Barrelier estuvo detenido durante 20 días por privación ilegítima de la libertad, pero recuperó la libertad tras pagar una fianza. Ahora, tras el crimen de Agostina, aquel antecedente volvió a quedar bajo análisis y generó fuertes cuestionamientos sobre las decisiones judiciales adoptadas en ese momento.

"No tengo nada que ver": el audio de Claudio Barrelier sobre el femicidio de Agostina

Reclamos de la familia y movilizaciones

Los familiares de Agostina cuestionaron las demoras registradas al momento de denunciar la desaparición. Según contaron los abuelos de la adolescente, acudieron a una comisaría durante la madrugada del domingo y fueron atendidos varias horas después.

Vecinos de la casa de la familia Vega SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

También sostuvieron que el testimonio del remisero que trasladó a la menor la noche de su desaparición pudo haber sido incorporado antes a la investigación.