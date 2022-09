Débora Plager cautivó a Luis Novaresio con su look y explicó el motivo de su elección

Cada mañana, la información nacional e internacional se trasmite por la pantalla de LN+, donde se analizan los temas más relevantes de la jornada. Durante el pase matutino de 8:30 y Buen Día Nación de este viernes, eso hicieron Luis Novaresio y Débora Plager, quienes además en un momento destacaron los looks que eligieron y los relacionaron con una noticia que conmueve al mundo: la muerte de la reina Isabel II.

La jornada del jueves comenzó con diversos rumores acerca de la salud de la monarca. Alrededor de las 14:30 hora argentina, se conoció el comunicado de la familia real en la que se informó sobre la muerte de la miembro de la realeza británica de 96 años, que estuvo en el trono por más de siete décadas. La conmoción recorrió el mundo e inmediatamente se realizaron diversos homenajes.

La reina Isabel falleció a los 96 años Agencia AFP

Los próximos 10 días se llevarán a cabo actos, misas y desfiles para despedir a Isabel II, según indica el protocolo real que ya se puso en marcha. Más allá de eso, son muchas las personas que decidieron brindar su homenaje personal, y algunos de ellos lo relacionaron con la vestimenta, que como es sabido en la realeza comprende una serie de reglas.

En este sentido, como es habitual, durante el pase de Luis Novaresio para el inicio de su ciclo Buen Día Nación (LN+) tuvo una charla con Débora Plager, durante la finalización de 8:30 (LN+), en la que analizaron los temas de la jornada, que este viernes tiene como eje internacional el fallecimiento de la reina. Por este motivo, la periodista destacó que su look para la pantalla tenía relación con esta noticia.

Look de Débora Plager

“Está muy linda, muy formal”, le comentó Novaresio a su colega al verla en el estudio. Rápidamente, ella no dudó en responderle que la elección de su vestuario estaba relacionada estrechamente con la información del día. “Estoy muy monárquica”, señaló al hacer referencia a la polera blanca con un sutil tramado y mangas corte princesa que lució.

Al escuchar este detalle de la conductora, el periodista lamentó no haberse tomado un momento al elegir su vestuario y haber seleccionado algo vinculado a la realeza. “Yo no me puse a tono con la reina”, destacó, y de esta manera se refirió a su look informal de remera en color azul y saco a cuadrillé a tono.

Acto seguido, explicó que su elección va dirigida a un comentario de su colega Marcela Ojeda, quien le indicó que la combinación de ambas prendas lucía muy bien en él. Como último comentario, sin dudarlo, para hacer un linkeo con el tema del día, dijo que se siente como un “príncipe” al momento de recibir aquellos halagos que lo llevan a tomar este tipo de elecciones, en este caso con sus atuendos para su programa.