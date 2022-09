El duro comentario de Feinmann sobre las tomas de colegios: “Con el celular de última generación deciden todo”

Este lunes, en el habitual pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas hablaron acerca de la toma del colegio Mariano Acosta por parte de sus alumnos y un video que grabó la representante del centro de Estudiantes de esa institución en el que explica los motivos de la medida.

Indignado con la medida, el conductor de El noticiero de LN+ señaló que “tomar un colegio es un delito” y luego realizó un duro descargo acerca de la alumna de ese colegio: “Con el teléfono de última generación te dice que hay que tomar el colegio”.

“Tomar un colegio es un delito. Es un bien del Estado”, comentó Feinmann cuando comenzaron a analizar el tema de la toma del Colegio Mariano Acosta, que fue anunciado esta tarde por una representante del Centro de Estudiantes de la institución a través de un video que circuló en las redes sociales.

El duro comentario de Feinmann sobre la toma de los colegios: "Con un celular de última generación d

El colegio “es un bien del estado, de los contribuyentes, no de los alumnos que van a estudiar”, continuó el periodista, y añadió: “Los que van a estudiar, van a estudiar gratis, pero alguien paga esos colegios, el (Nacional) Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, el Lengüitas, el Mariano Acosta, alguien lo paga eso, los contribuyentes, que son los verdaderos dueños”, agregó.

Más adelante, el conductor de El noticiero de LN+ pidió ver el video de la joven del colegio. “¿Podemos ver el video de la alumna del Mariano Acosta?”, preguntó. “Ese video sintetiza muchas cosas de la Argentina de hoy”, intervino Rossi, que ya había visto antes el material del que hablaba su colega.

“Ustedes vean la actitud de la nena tomadora de colegio. La actitud: Look, actitud, anteojitos acá...”, expresó Feinmann y Rossi acotó: “Me hizo acordar a Ofelia Fernández”. “No, era un lujo. Ofelia Fernández, al lado de esto, era un lujo asiático. Hacen el curso de piqueterismo en el colegio, es muy interesante. Hacen una carrera política hasta llegar a alguna legislatura”, replicó Feinmann.

“‘Acá hay un cuadro político’, dice alguno”, añadió Rossi. “Claro, el piqueterismo estudiantil”, remató Feinmann, y a continuación se proyectó el video de la joven del centro de Estudiantes.

“De estudiar, ni hablamos”

La adolescente apareció entonces en pantalla, con un celular en su mano y proclamando que, a partir de las 18, tomarían el colegio “levantando las consignas de que con hambre no se puede estudiar”. Luego, la representante del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (Cesma) pidió “viandas en buen estado y cantidad para los alumnos, comedores para que los pibes puedan comer en condiciones dignas” y se manifestó contra la actitud de la ministra de Educación porteña, Cecilia Acuña y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

“No estamos dispuestos a negociar la educación. Les pedimos que nos escuchen”, concluyó la estudiante.

Al regresar al estudio, con toda seriedad, Feinmann postuló: “De estudiar, ni hablamos, ni hablamos de estudiar”. Luego, ambos periodistas hablaron sobre el “manejo” del lenguaje inclusivo que tuvo en su alocución la alumna y a continuación, Rossi dijo: “A mí me precoupan más los padres de ‘les pibes’”.

Toma del colegio Mariano Acosta Mauro Alfieri

“Yo creo que ellos son menores, no los podés sancionar penalmente. Eso sí, sanciones disciplinarias del colegio debería haber, para esta joven y todas las ‘jovenas’ (sic) y jóvenes que tomen el colegio, porque no se hace. Hay que enseñarles de una vez y por todas que al colegio se va a estudiar. Podés hacer actividades con el Centro de Estudiantes, sí, obviamente, para eso están, pero no para tomar el colegio”, expresó el conductor de El noticiero de LN+.

“Si tenés ganas de hacer política, afuera del colegio -continuó-. Tenés todo el tiempo del mundo, te vas a las oficinas del Polo Obrero, del MTS, del MS no sé cuánto, de la CCC...”. “Tenés trabajo práctico todo el tiempo hay piquetes, tomas, marchas”, completó, irónico, Rossi.

Más adelante, Feinmann se refirió a los padres de estos estudiantes y señaló: “Tendrían que ir presos los padres que permitan a sus hijos tomar los colegios. Acá lo que necesita el país es a los chicos en las aulas del colegio, estudiando”.

“Con el teléfono de última generación te dicen qué hay que hacer”

Más adelante, los periodistas se refirieron a un tuit de la senadora Juliana Di Tullio, que cuestionaba a los que querían ver presos a los que toman los colegios pero pedían “entendimiento” “para las bandas de jóvenes nazis, asesinos y violentos”, como los que atentaron contra la vicepresidente.

Edaurdo Feinmann y Pablo Rossi respondieron al tuit que publicó más temprano la senadora del FdT Juliana Di Tullio Twitter / @ditulliojuli

“No tenemos que mezclar peras con manzanas”, respondió el conductor de El noticiero de LN+ al mensaje de la legisladora, y añadió: “Una cosa es tomar un colegio y otra cosa es ponerle una pistola en la cabeza para asesinar a la vicepresidente. Y nosotros sabemos dividir las cosas”.

Finalmente, otra vez en referencia a la estudiante del video, Feinmann recordó las falencias y las dificultades que tienen para estudiar otros niños en el país, algunos que van a estudiar descalzos o casos en que para llegar a las escuelas rurales los chicos necesitan atravesar un río.

“Es otro concepto, otros valores, otras prioridades”, concluyó Feinmann. “La escuela para esos chicos y sus padres es un templo”, añadió Rossi.

“Pero esta joven ¿Viste? Con los anteojitos de sol en la cabeza, con las uñas esculpidas, con el teléfono de última generación diciéndote qué hay que hacer y que hay que tomar el colegio”, remató el conductor de El noticiero de LN+.