Cristina Kirchner, condenada: Patricia Bullrich reveló por qué se siente “triste” tras el fallo

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció respecto el fallo contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que le impuso seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos, y si bien se mostró orgullosa de la decisión de la Justicia, reveló un detalle que la entristeció.

Durante su paso por Mesa Chica (LN+), programa conducido por José Del Rio, Bullrich señaló que se trata de una dictamen “histórico” y admitió estar “orgullosa de que la Justicia la haya condenado”, rápidamente dejó en claro un detalle de la resolución con el que no estuvo de acuerdo.

“Estoy triste porque trabajé durante este tiempo sobre una serie de normas para agravamiento de las penas, que ponía a los delitos de robo y malversación de fondos en el lugar adecuado. Hoy Cristina Fernández de Kirchner obtuvo una condena de seis años, sentencia similar a la que uno recibe por un delito menor ”, explicó.

Y acotó: “Es un fallo importante pero no se trata de la condena adecuada a la cantidad de recursos que hoy los argentinos no tienen porque decidieron robárselos”. Para Bullrich, la decisión del TOF 2 implica que “la Argentina nunca entendió que hay que penar a las personas de acuerdo a las circunstancias”.

“Realmente, me quedé apenada. No puede dar lo mismo una estafa menor que vos te robes alrededor de 45 millones de dólares”, insistió la precandidata a presidenta. “La pena tiene que estar vinculada con el daño que vos le haces a la Argentina. No hay nada peor que quedarse con la plata de la gente”, concluyó.

Bullrich también se pronunció respecto del discurso de CFK, que tuvo lugar poco después de comunicarse la resolución y duró más de una hora. Opinó que “hizo la típica” y buscó “desviar la atención del problema principal”. “Lo que hizo hoy Cristina Kirchner fue hablar de un tema que no tenía nada que ver con lo que a ella le pasó. Es un típico recurso stalinista, un recurso de propaganda para desviar la atención”, analizó.

Y completó: “Durante su alocución, no habló de la causa, de qué pasó con las obras, del empresario Lázaro Báez, del dinero que robaron. No quiso ni pudo hacerlo . Se manejó de la misma manera que los viejos partidos comunistas”.

Durante los últimos tramos del diálogo televisivo, Bullrich hizo algunos comentarios sobre la figura del presidente Alberto Fernández, quien realizó lo propio y compartió un posteo en la red social Twitter donde se manifestó en contra de lo resuelto por la Justicia.

“Pasó de ser títere a testaferro y terminó en clown de la vicepresidenta”, aseveró. “Es lamentable que un mandatario, en vez de evaluar lo que pasa con la Justicia en la Argentina, en vez de mirar lo que se robaron, haga el show de la vicepresidenta. Es un sometido. No tiene personalidad. Está perdido”, fustigó para terminar.

