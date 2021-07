La campaña comienza a calentarse y todos buscan hacerse oír. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, participó este viernes de una entrevista en LN+ y habló de Juntos por el Cambio y de qué se juega la coalición en las próximas elecciones legislativas. Además, anticipó cuáles son las leyes que pretende derogar si llega a ocupar una banca en la Cámara baja.

‘’La ley de alquileres fue un error. No ayudó ni al inquilino ni al propietario”, criticó. Y continuó: “Además, se agravó porque el Gobierno nos mintió, nos dijo durante todo el año pasado que no íbamos a pagar aumento’'. Fue entonces cuando la exgobernadora anticipó que va a impulsar la derogación de esa ley. “La política se tiene que hacer cargo cuando comete un error. Hoy están perdiendo todos con esa ley”, manifestó Vidal.

Cuáles son las leyes que pretende derogar María Eugenia Vidal si llega al Congreso

“Hay un montón de proyectos que venimos frenando en el Congreso sistemáticamente, que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, con que el Presidente no tenga superpoderes para decidir y con discutir un presupuesto de verdad. No hace mucho nos dijeron que la inflación iba a ser del 29%”, precisó. Y contrastó con los números que arroja la inflación en la actualidad, “del 50%”, dijo.

“En esta elección hay mucho en juego, que pueda haber debate en el Congreso porque si el oficialismo gana la elección y consigue la mayoría ese debate no va a existir. Va a pasar a ser una escribanía”, reflexionó Vidal. Y en otro momento, sentenció: “Nos jugamos todo en esta elección”.

Según dijo: “Las ideas se pueden discutir: ahora, los valores no se negocian. Yo he sido siempre coherente, creo en la honestidad, Creo que con las mafias no se negocian, creo que hay que ir para adelante defendiendo la libertad, creo en la cultura del trabajo y del esfuerzo”. Y enfatizó: “Lo he demostrado con mi vida y lo he demostrado con todas las acciones que me tocó estar y eso es lo que voy a seguir haciendo”.

En una entrevista en la que se mostró muy enfática, como enojada por momentos, se explayó sobre las ofertas electorales: “Hay una diferencia clara entre el Frente de Todos y nosotros. Ellos prometieron volver mejores: volvieron y decepcionaron. Juntos por el Cambio ya hoy se está mostrando mejor, ya hoy hay PASO entre muchos que generan debate, competencia. Hay para elegir”. Según dijo, la autocrítica por los errores cometidos ya se hizo desde su partido.

En esta línea, defendió la interna dentro de la coalición y consideró que el avance del radicalismo es algo positivo para Juntos por el Cambio. “Me parece muy bien que el radicalismo quiera crecer y que quiera liderar, en eso coincido con Martín Lousteau porque, si hay un radicalismo fuerte y bueno, hay un Juntos por el Cambio más fuerte. Nos va ampliando, nos hace mejores. Se incorpora gente nueva”.

Vidal dio detalles de cómo atraviesa la campaña, en vísperas de las primarias abiertas y obligatorias. “Todos los días recorro los barrios, el dolor de los que perdieron un familiar, el dolor es muy duro para entrar en chicanas. No es la primera vez que haya desacuerdos en el PRO, este es un partido donde siempre hubo espacio para debate. No tengas dudas de que Bullrich, Larreta y yo entendemos cuál es la prioridad, no son nuestros pequeños desacuerdos. Nos jugamos todo en esta elección. En esta y en todo el camino hasta 2023″.

“Mi agenda tiene que ser la que recojo en este camino de escuchar con propuestas concretas y realistas porque los argentinos ya nos dimos cuenta que no hay recetas mágicas. Nosotros vamos a poder sacar leyes y poder poner límites, pero este es un llamado al Gobierno a decirle basta, hasta acá”, concluyó.

