De Pablo analizó las elecciones bonaerenses y dijo que “Milei se puso al hombro la situación y la está encarando”

Después de las elecciones bonaerenses, en las que el gobierno nacional sufrió un duro revés, el economista Juan Carlos de Pablo analizó los resultados y planteó que hubo una gran sorpresa. Además, explicó cómo repercutió la jornada electoral en la economía, anticipó cómo le podría ir al oficialismo el 26 de octubre y señaló cómo reaccionaría Javier Milei ante una nueva derrota.

“El domingo pasaron dos cosas: una sorpresa electoral y el discurso de Milei. Pero es muy paradójico porque ganó Kicillof y nadie sabe qué dijo. Estuvieron todos pendientes de lo que dijo el perdedor, aunque es importante porque es el presidente de la nación”, sostuvo De Pablo en diálogo con Joaquín Morales Solá por LN+ y expresó que, cuando habló frente al público desde el búnker de La Libertad Avanza, el Presidente destacó dos cosas: “Una fue que metieron la gamba de punta a punta en lo político e hizo autocrítica. También dijo que no se cambia el rumbo, lo que quiere decir que sigue el equilibrio en lo económico”.

En tanto, continuó: “Dicen que Milei no hizo la autocrítica. Pero, ¿y si la hizo y no nos enteramos? ¿Por qué nos la tiene que decir a nosotros? Lo que tiene que hacer es ponerse a laburar, que es lo que hizo. El lunes a la mañana, después de seguramente dormir mal, se juntó con los ministros. También convocó a los gobernadores y dijo que el próximo lunes va a presentar el presupuesto. Cada una de estas cosas tiene una dinámica política fenomenal".

De Pablo, que tiene un vínculo de amistad con el Presidente desde hace años, consideró que, tras las elecciones bonaerenses, el mandatario se puso al hombro la situación y la está encarando. “Él sabrá cómo lo hace. Esto es absolutamente fluido. Obviamente que los gobernadores le van a decir ‘minga’”, afirmó y planteó: “Mirémoslo al revés: si Milei no veta ninguna ley del Congreso, se forma un déficit de 5 puntos del PBI y vuela todo por el aire, ¿algún diputado o senador se va a sentir responsable de esto?“.

En cuanto a la reacción del gobierno nacional después de la derrota, el economista indicó que no le sorprende la actitud, sino que “las verdaderas negociaciones son secretas”. “Hay un ruido periodístico y de dirigentes políticos ensordecedor al que, por suerte, el tipo que toma las decisiones no le da pelota porque ya tiene bastantes problemas”, dijo y añadió que existe una dinámica política que “funciona bien”.

Milei reconoció haber sufrido una "clara derrota" en PBA. Juan Ignacio Roncoroni - EFE

“Hoy los argentinos tenemos una nube encima que se llama dólar y tasas de interés que se ha estacionado. El oficialismo jugó a que el componente electoral de eso era muy grande y se iba a empezar a pinchar, pero no ocurrió. De repente ofrecieron menos tasas. Esto tiene consecuencias reales y no es fácil solucionar este problema. El PBI dejó de crecer desde mitad de año”, desarrolló.

En esta línea, De Pablo aseguró que, ante una derrota en octubre, Milei solamente “se jodería” y nada más. “No lo veo renunciando. El Presidente dirá que le quedan dos años más y se va a su casa. Pero viste cómo es la Argentina: quizás en 2027 se presenta y gana”, analizó y aclaró que la clave para que el plan económica siga en pie es que el equilibrio fiscal no se rompa. De todos modos, declaró que el déficit cero es compatible con muchas cosas, como los impuestos y las alícuotas.

El economista también contó que visita al jefe de Estado todos los domingos a la Quinta de Olivos, a excepción de cuando el Presidente está de viaje. “Y voy a seguir yendo. La amistad es otra cosa. Hay que pelearse por otras cosas que valgan la pena, no por diferencias intelectuales”, cerró.