Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan

En octubre, las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses tendrán un reajuste de 1,88%, en línea con el nivel de variación que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto, según informó esta tarde el Indec.

Con la actualización, el haber mínimo pasará en el noveno mes del año de $320.277,17 a $326.298,38 y el máximo, de $2.155.162,17 a $2.195.679,22, según los montos en bruto.

Los ingresos de bolsillo serán de $316.509 y $2.073.727, en cada caso. Con el bono de $70.000, para quienes perciben solo un haber mínimo, el total será de $396.298,38 en bruto, y de $386.509 en términos netos. En este último caso, y suponiendo que el refuerzo seguirá congelado -como ocurre desde marzo de 2024-, el reajuste del importe a cobrar no llegará en la práctica el 1,88%, sino que será de 1,54%.

Las cifras mencionadas fueron estimadas por LA NACION, ya que aún no fueron oficializadas por la Anses. El cálculo está basado en el índice de inflación con dos decimales, que es el utilizado cada mes para reajustar los haberes. Para calcular los importes netos se tuvo en cuenta el aporte al PAMI, pero según el caso puede haber otros descuentos, como la cuota de una moratoria. En el primer semestre del año, y en línea con lo ocurrido en los últimos años, siete de cada diez nuevas jubilaciones fueron otorgadas a quienes recurrieron a una moratoria, por no haber acumulado la cantidad mínima de aportes exigida por ley.

Las jubilaciones y pensiones se reajustan según el índice de inflación de dos meses atrás Imagen generada por IA

El importe en bruto de $396.298,38 será en octubre el ingreso más bajo garantizado en el régimen contributivo general. Así, quienes tengan un haber mensual ubicado entre el nuevo mínimo y esa cifra, cobrarán un plus de una cifra tal que se completen los $396.298,38.

Subas acumuladas

Según comunicó hoy el Indec, la inflación de los primeros ocho meses del año fue del 19,5%, de acuerdo con el indicador promedio del país. En ese período (de enero a agosto), los haberes de quienes no cobran bonos subieron un 21,1% (a octubre, un 25,7%), mientras que el ingreso más bajo (el haber mínimo más el bono) subió menos: un 16,6% (a octubre, 20,2%), dado el congelamiento del monto del refuerzo.

El pago del bono y su cuantía dependen cada mes de un decreto del Poder Ejecutivo. Si se repite la cifra de $70.000 (lo más esperable), octubre será el decimonoveno período con el bono sin variación, pese a la inflación acumulada en ese lapso. Si la cifra hubiera tenido, a partir de abril de 2024, la misma actualización que los haberes, en septiembre habría sido de $166.754 y en octubre llegaría a $169.890, con lo cual el ingreso mínimo garantizado ascendería a $496.188.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, pasará de $256.221,74 a $261.039. Sumado el bono de $70.000, quedará en $331.039. También tendrán el reajuste de 1,88% las otras prestaciones no contributivas abonadas por la Anses.

La pensión por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo contributivo, pasará de $224.194 a $228.409 y, con el refuerzo, será de $298.409.

El bono de $70.000 que cobran los jubilados de menores ingresos está congelado desde marzo de 2024 G. Soler Tomasella - Shutterstock

El reajuste según la inflación de dos meses atrás se aplica desde abril del año pasado, dada la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274. Desde entonces, los haberes propiamente dichos tuvieron hasta agosto un aumento nominal de 138,2%, en tanto que el monto compuesto por el haber mínimo más el bono congelado subió bastante menos, un 91%.

La inflación medida por el Indec, en tanto, fue de 71,6%. La diferencia entre las subas de los ingresos y de los precios se explica porque, en abril del año pasado, se otorgó un incremento adicional al determinado por el índice de inflación. Sin embargo, las cifras de ingresos quedaron muy lejos de recuperar el poder de compra perdido en los años previos, un tema que hoy genera litigiosidad contra el Estado. Solo entre enero de 2021 y marzo de 2024 (mientras rigió la ley de movilidad 27.609, aprobada a fines de 2020), los haberes sin bono perdieron 50% de su poder de compra.

En el sistema contributivo hay unos 3 millones de jubilados y pensionados que perciben el ingreso más bajo, en tanto que otros 3 millones, aproximadamente, cobran más que eso y, por tanto, no reciben el refuerzo. Este último grupo es el que más poder adquisitivo perdió hasta inicios de 2024.

Ingresos por hijos a cargo

El reajuste de 1,88% se aplica también a la Asignación Universal por Hijo (AUH), cobrada por trabajadores informales y desocupados, y a las prestaciones del salario familiar que percibe un grupo de empleados formales y de monotributistas.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será en octubre de $117.252 Hernán Zenteno - La Nación

La AUH será de $117.252 por hijos menores de 18 años, y de $381.790 por hijo con discapacidad. En el mes se cobrará, en rigor, el 80% de esos montos, en tanto que el 20% restante queda pendiente para un pago anual, sujeto al cumplimiento de requisitos sanitarios y de educación.

En cuanto a las asignaciones por hijo cobradas por trabajadores formales los importes serán, dependiendo del nivel del ingreso del hogar o de la categoría del monotributo en la que esté el padre o la madre serán de $58.631, $39.548; $23.920, o de $12.340.

Aumento de aportes

Además, se reajustan los montos de las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que equivalen al 17% de la remuneración bruta. Los valores del mes próximo serán, aproximadamente, de $109.897 y de $3.571.609.

Así, los sueldos mayores a esta última cifra tendrán un descuento de $607.174 por los tres conceptos mencionados. Y se actualizarán los aportes previsionales que están a cargo de los autónomos.

A la vez, el valor de cada mes de aporte que puede adquirirse para completar los aportes jubilatorios según el sistema previsto en la ley 27.705 será el mes próximo, aproximadamente, de $31.870.