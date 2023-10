escuchar

Después de los ataques terroristas de la organización paramilitar islamista Hamas en Israel, el número de argentinos que pidieron ser repatriados al país se duplicó: de acuerdo con cifras del consulado en Tel Aviv, hasta anoche la cifra ascendía a 1246 compatriotas que esperan retornar a Buenos Aires, cuando el lunes eran cerca de 625.

Uno de los argentinos que pidió volver de Israel es Lucas, el hijo del periodista y productor Ariel Wolman, quien ayer debió responder una controvertida pregunta de Diego Brancatelli por este tema. El periodista oficialista puso en una situación incómoda a su colega, que ha sido crítico con el kirchnerismo, en torno al rol del Estado y su actitud recibió el repudio de Débora Plager en la pantalla de LN+: “Con los hijos no”, sentenció la conductora del noticiero 8 am.

Mientras desde el Ministerio de Defensa anunciaron que enviarán otro avión para ayudar a los connacionales que se encuentren en medio de la zona de conflicto, como informó LA NACIÓN, Wolman, quien tiene además a su hija Lola en Israel, dio una entrevista al programa Argenzuela del canal de noticias C5N. “Imaginar algo así era impensado. Cuando vimos los videos creímos que era una pesadilla… Es aterrador. Desgarrador. Necesitaba escuchar la voz de mis hijos”, contó el periodista que también se desempeña como jefe de prensa del Congreso Judío Latinoamericano (CJL).

Soldados israelíes llegan el miércoles a Sderot, una ciudad cercana a la Franja de Gaza, después de los ataques terroristas de Hamas (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Ohad Zwigenberg - AP

“Yo tengo familia viviendo en Israel desde 2002. Mi hermana, mi mamá, mi papá falleció ahí, mis sobrinos, primos… Y cuando apoyé a mis hijos a hacer este plan de estudios sabía que así como Argentina tiene los problemas de inseguridad que tiene, Israel tiene otra clase de inseguridad, porque puede haber un atentado. Ahora, nunca pensamos que podría ser de esta magnitud”, relató Wolman.

En ese contexto, Brancatelli, quien es panelista de ese programa, le preguntó a Wolman si su mirada sobre el Estado argentino había cambiado después del operativo de repatriación de ciudadanos. “Te he leído varias veces cuestionando al Estado, ¿hoy te cambia la mirada con un Estado presente que va a buscar a tu hijo y lo trae a salvo a nuestro país?”, preguntó el comunicador kirchnerista. Imperturbable, su colega le contestó: “Yo estoy a favor del Estado, no de los gobiernos que lo manejan; yo agradecí al Estado y no sé si es lo que le corresponde hacer”.

En este sentido, Débora Plager salió a repudiar esta mañana la actitud de Brancatelli durante el pase del noticiero 8 am que conduce Luis Majul con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio por la pantalla de LN+. “Rezamos por nuestro compañero Ariel Wolman para que pueda embarcar a sus hijos a la Argentina”, pidió Plager.

Y señaló: “Lo de Diego Brancatelli, de chicanear, diciéndole que ahora pide que traigan a sus hijos, debería tener un poquito de humanidad, ¿no?”. Dicho esto, finalizó: “Todos somos padres che, con los hijos no”.

Reunión final con la tripulación del Hércules C-130 que parte a repatriar a las y los argentinos que están en Israel Fuerza Aérea Argentina

“Regreso Seguro”: cómo es el operativo para repatriar argentinos desde Israel

La operación “Regreso Seguro” repatriará a los argentinos que, hasta el momento, se inscribieron en el registro de evacuación de Israel que el consulado abrió en Tel Aviv, producto del ataque terrorista del grupo islamista Hamas.

El avión Hércules, que partió ayer desde El Palomar en Buenos Aires, “el jueves a la mañana iniciará el traslado de los argentinos a la ciudad de Roma con unos tres vuelos diarios para sacarlos a todos de la zona de conflicto”, explicó el ministro de Defensa Jorge Taiana.

El “puente aéreo” entre Tel Aviv y Roma se extenderá por cuatro horas. Una vez en Italia, los repatriados tendrán a disposición “vuelos de Aerolíneas Argentinas para regresar al país”, agregó Taiana. “No es fácil moverse en la zona, hubo que pedir una serie de permisos. El aeropuerto de Tel Aviv está funcionando con una terminal”, finalizó.