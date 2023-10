escuchar

Este martes, en el habitual pase entre los periodistas de LN+ Luis Majul y Luis Novaresio, que conducen 8 AM y Buen día Nación, respectivamente, se habló de la candidatura presidencial de Javier Milei por el espacio la Libertad Avanza y de cómo serían sus primeros movimientos en caso de que fuera elegido por el voto popular el próximo domingo 22 de octubre.

Con una base importante de votos, que lo catapultó al primer lugar en las PASO 2023, Luis Majul intentó comprender sus propuestas y explicó que le trajo un “déjà vu” con la época de Carlos Saúl Menem en el poder. Por otra parte, debido a la fuerte escalada del precio del dólar, tanto él como Novaresio tuvieron un fuerte intercambio de opiniones.

“Ahora es tarde, sos responsable o no, pero hacia el futuro no es tarde”, consideró Majul al inicio de la charla. “Hay que decirle a Milei con qué nivel de responsabilidad va a manejar el país, porque los que tenemos muchos años ya vivimos esta película, cuando Guido Di Tella le dijo a (Raúl) Alfonsín que la Argentina necesitaba un dólar recontra alto y en el peronismo se frotaban las manos porque Menem ganaba caminando”, siguió enfático.

En esa misma línea, especificó por qué la población quería la asunción de Menem en la década del 90: “La gente quería salir del desastre del gobierno de Alfonsín que trajo una hiperinflación. Tardamos dos años desde la segunda híper hasta la convertibilidad, en ese tiempo fueron los peores años de la historia reciente de Argentina”, sentenció.

Tras la exposición de Majul, quien salió al cruce fue Novaresio con una declaración que generó cierto rechazo en el periodista y sus compañeras Marina Calabro y Débora Plager quienes no coincidieron en absoluto con su apreciación: “Siento que hay cosas como que ‘no nos animamos a decir esto de Milei porque se enoja’”, sentenció el también abogado rosarino.

A raíz de ello, Calabró, sin pelos en la lengua, contradijo a su interlocutor: “Yo me animo a decir cualquier cosa de cualquiera. No me parece justo ese comentario. No tengo miedo a decir nada”. Para bajarle la intensidad a la charla, Novaresio volvió sobre sus pasos y dijo: “La inflación es la responsabilidad de Massa y este es el peor gobierno de la democracia argentina. Ahora lo de Milei también es temerario al decir que el peso vale excremento”.

Luis Majul posó su mirada en Javier Milei y su política económica

Para redondear el concepto final del pase, Majul se animó a comparar las ideas de Milei y la aplicación de las mismas con lo que sucedió en el gobierno de Menem: “Yo veo una especie de déjà vu parecido a cuando asumió Menem. Cuando él ganó, en el primer año y pico no sabía para qué lado agarrar, hubo mucho sufrimiento en el medio. Por eso, es importante partir de que tiene una gran responsabilidad. El dólar no lo vamos a parar diciendo quién es el responsable. Milei y todo el espacio de la Libertad Avanza especulan con el alza de la moneda estadounidense para que los voten”, sintetizó.

Por último, cerró: “Nosotros podemos preguntar, criticar y después está la realidad: en la Argentina ganó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con el 48% de los votos y parece que ahora nadie los votó. Uno llega hasta donde puede con el análisis y la gente después hace lo que quiere”.