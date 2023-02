Diego Santilli cruzó a Roberto Baradel y le reclamó: “Que defina si es sindicalista o político”

escuchar

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, cuestionó en una entrevista el jueves por la noche al secretario general del Suteba, Roberto Baradel, por la gran cantidad de cortes que hizo durante la gestión de Cambiemos en la provincia y la inactividad durante el mandato de Axel Kicillof: “Se tiene que definir: si es un político que vaya a un partido político, si es sindical que discuta cómo los chicos aprenden”. Además, consideró que la Policía Federal Argentina debería convertirse en una especie de FBI o DEA para enfrentar al narcotráfico.

Consultado en LN+ sobre los cambios que haría en la Provincia si llegara a ser gobernador, Santilli hizo énfasis en la importancia de la educación y criticó al dirigente docente. “Se tiene que definir: si es un político que vaya a un partido político, si es sindical que discuta cómo los chicos aprenden”.

“Sin educación no salimos. Hay que salir de la escuela que adoctrina a una que enseña y donde los chicos aprenden”, sostuvo. Y agregó: “Tengo un plan para que los docentes eduquen. A la doctrina del adoctrinamiento silencioso hay que enfrentarla con la de la educación; primero lo básico, Matemática y Lengua, y después el futuro, Robótica, Informática”.

Diego Santilli recordó que pese a las piedras que se lanzaron contra el Congreso en 2017, "la ley se sancionó y funcionó" LN+

Además, dio detalles sobre su plan para luchar contra la inseguridad en la provincia. “Toda la Policía a la calle, y hay que saber qué está haciendo y dónde. Además los cuerpos investigativos deben estar enfrentando a los delincuentes. Hay que respaldar a las fuerzas con más tecnología, con un ‘anillo digital’, así se detecta todo lo que entra y sale con reconocimiento facial”, afirmó.

“Necesitás un plan integral, porque el 82% del delito ocurre en solo 25 municipios”, dijo y sumó: “Presenté un proyecto de ley estudiando lo que hizo Alemania, Estados Unidos y Francia... En general, cuando metés preso al jefe sigue administrando desde la cárcel la matriz económica financiera”.

Diego Santilli dijo que para acabar con los piquetes se debe terminar con la "intermediación" entres los planes sociales y la gente LN+

“Tenemos que tener un FBI o DEA, y la Policía Federal Argentina debería convertirse en eso, ya que tiene cuerpos investigativos de primer nivel para acompañar un proceso en Rosario o Buenos Aires junto con las fuerzas locales”, aseveró.

Elecciones 2023

En otro tramo de la entrevista, el senador nacional fue consultado sobre a quién apoyaría en la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “Mauricio dijo ‘no me suban ni me bajen. Yo estoy trabajando con Horacio y creo que tiene una capacidad de trabajo como no he visto en otro dirigente”, dijo.

“Por suerte no nos pasa lo de 2015, que no había muchos candidatos. Hoy me parece sano que haya tantos candidatos”, señaló

Más tarde, habló acerca de la paridad que exhiben las encuestas que lo miden contra Kicillof. “Gobernar es hacerse cargo de los problemas. Hay que competir, en el 2021 dijimos que si perdíamos por nueve puntos estábamos bien para el 2023, y al final ganamos por uno”, enfatizó y criticó la gestión del mandatario provincial: “En estos casi cuatro años retrocedieron como 20. Hundieron a los bonaerenses. Es muy duro”.

