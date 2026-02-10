Diego Santilli, sobre el conflicto en Rosario: “Está mal dejar indefensos a los ciudadanos”

En el marco de una protesta salarial de las fuerzas de seguridad en Rosario, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el gobierno nacional se puso a disposición del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En este sentido, afirmó que el “desafío” del Ejecutivo nacional es “cuidar a los ciudadanos” y sostuvo que “no se puede aceptar que haya levantamiento de las fuerzas de ninguna manera”.

“Estoy informado sobre lo que está pasando y la ministra de Seguridad está en contacto permanente y a disposición de la provincia. Por supuesto que he hecho un llamado al gobernador, como corresponde, y quedamos en hablar más tarde porque tenía reuniones. Hay que ser responsables en este momento porque es una situación complicada. El gobernador está hablando con sus fuerzas entendiendo que hay un conflicto salarial que hay que resolver. Los ciudadanos no pueden quedar indefensos”, expresó Santilli en diálogo con Luis Majul por LN+.

Además, dijo que, en estos casos, “no tiene nada que ver el partido político”, sino “ponerse a disposición”. “Los rosarinos son argentinos. Está mal dejar indefensos a los ciudadanos de Santa Fe, desde donde lo quieras ver, por más que haya un problema salarial. Nuestro desafío es cuidar a los ciudadanos. La mirada del Presidente es defender a los ciudadanos y cuidar a nuestras fuerzas de seguridad, pero no podemos aceptar que haya levantamiento de las fuerzas de ninguna manera. De hecho, está incorporado en la reforma laboral que estamos presentando”, remarcó.

Santilli, en tanto, señaló que la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad es una responsabilidad de cada una de las provincias y sintetizó: “He sido ministro de Seguridad, lo que nos respecta a nosotros es decir que no podemos permitir el levantamiento de ninguna fuerza y ponernos a disposición de la provincia, que es lo que ha hecho hoy la ministra Monteoliva. En ese marco, no podemos dejar indefenso a ningún ciudadano“.

Celulares en las cárceles

Entre otros temas, el ministro se refirió al uso de celulares en algunas cárceles de la provincia de Buenos Aires, luego de que se confirmara que Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la quinta presidencia de Olivos en diciembre del año pasado había sido extorsionado por una banda criminal que operaba desde establecimientos penitenciarios.

“No puede ser que en las cárceles bonaerenses sigan habiendo celulares. Terminemos con esto”, advirtió y apuntó contra la administración de Axel Kicillof por el rechazo a la ley de reiterancia: “Era terminar con la puerta giratoria. Tardó décadas en la Argentina, se sancionó de la mano de Javier Milei y ellos no se adhirieron”.

Santilli junto a Leandro Zdero, gobernador de Chaco, este lunes en Casa Rosada.

Acto seguido, Santilli acusó que para el gobierno bonaerense “los delincuentes son víctimas” y cruzó: “Les dejan tener celulares y chorear desde adentro de las cárceles”. Al respecto, llamó a que se eliminen los dispositivos en los establecimientos penitenciarios y defendió el modelo del gobierno nacional: “Hablemos en castellano. De estos casos hay cientos, a mí me tocaron un montón. Desde que llegaron el presidente Milei y la exministra Bullrich se acabaron los celulares en cárceles federales”.

Santilli, sobre la reforma laboral

Asimismo, habló sobre la reforma laboral, que será tratada este miércoles en el Senado, y ratificó que se postergó el artículo que planteaba la disminución del impuesto a las ganancias de las sociedades en las provincias. En este sentido, aclaró que se tratará con la reforma fiscal integral. “Es lo que sostiene el presidente Milei. Hay que generar trabajo y bajar impuestos”, destacó.

“Este miércoles vamos a pelear contra un flagelo que sufren el comerciante, la pyme y el ciudadano, que es la industria del juicio. Un punto central es bajar las multas y las actualizaciones. El Presidente tiene una visión clara y contundente. Todos los que tienen derechos los van a seguir teniendo”, aseveró.