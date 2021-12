Donato de Santis reveló cuál es la clave para armar la mejor mesa navideña

El cocinero Donato de Santis participó del programa Hablemos de otra cosa, que se transmite por LN+, y allí contó acerca de su experiencia como cocinero del diseñador de moda Gianni Versace, reveló qué tiene en cuenta para armar el menú ideal para las fiestas y dio precisiones sobre su filosofía de vida.

Donato de Santis

Respecto a su etapa junto a Versace, recordó: “Él se enamoró de la posibilidad de comer comida familiar. Con la comida era como con la moda, aparentemente muy extrovertido, pero al fin y al cabo era sencillo. Nos entendimos al toque”.

En relación con esto, De Santis contó que la confianza entre Versace y él era tal que, incluso cuando recibía a estrellas como Elton John y Madonna, se manejaban con “carta blanca”, y simplemente se le comunicaba al staff si había alguna condición alimenticia a tener en cuenta.

Entonces dio el ejemplo de cómo era cocinarle a Madonna, y reveló las preferencias de la reina del pop: “Le gustaba mucho comer pescado fileteado, sin espinas obviamente. Era muy de las pastas y los risottos, y no era muy dulcera. Cuando salían los postres, ella no agarraba mucho”.

El menú ideal para las fiestas

El menú ideal de Donato de Santis para las fiestas

En otro tramo de la entrevista, Donato de Santis planteó cuál sería su menú ideal para las fiestas y comenzó rompiendo una tradicional estructura: la de la trilogía entrada-plato principal-postre, a la cual tildó de “constrictiva”. Entonces, resaltó la fuerza de la variedad, y profundizó: “A mí me gusta la abundancia, no en el sentido de la riqueza. Prefiero tener la mayor variedad que me pueda permitir, de cosas sencillas y si está la posibilidad, de cosas más rebuscadas”.

Luego, se refirió a la mesa dulce y la definió como “la última recompensa”. Para este momento de la celebración, recomendó la miel, el almíbar y el mosto de uva. De este modo, destacó la importancia de tener una parte de fritos, una de horneados, y de priorizar “las manualidades”.

Una filosofía de vida marcada por el disfrute

Donato de Santis

Durante la entrevista con Pablo Sirvén, Donato se tomó unos segundos para reflexionar sobre su filosofía de vida. Así, contó que desde hace 30 años es budista, y destacó: “Aprendí el camino medio, que es el disfrute de la existencia sin llegar a excesos de ningún lado. Es encontrar el camino medio para disfrutar de la emancipación de los sufrimientos”.