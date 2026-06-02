La emoción de Donato De Santis al recordar a su mamá en Otro día perdido: “La mamma”

Donato De Santis protagonizó uno de los momentos más emotivos de la última emisión de Otro día perdido (eltrece). Durante una entrevista con Mario Pergolini, el reconocido chef italiano se sorprendió al ver imágenes de archivo en las que aparecía junto a su madre hablando sobre la tradición gastronómica de su país. El recuerdo lo conmovió profundamente y no pudo contener las lágrimas al revivir ese instante tan especial, en una escena que emocionó tanto a los presentes en el estudio como a los espectadores.

Las imágenes, pertenecientes a un antiguo programa de Canal Gourmet, mostraban a De Santis años atrás cocinando junto a su madre en Italia. En el video, ambos compartían una preparación tradicional mientras conversaban sobre los secretos de la pasta casera, una de las especialidades que más tarde convertiría al chef en una figura reconocida de la gastronomía argentina.

Donato De Santis se emocionó al ver un video junto a su mamá (Captura: eltrece)

“Cuantas veces me han preguntado dónde aprendiste a cocinar, cómo hace la pasta, cuáles son tus origenes. Hay una sola fuente, hay una sola razón, esta razón se llama: la mamma”, decía en aquella grabación, antes de fundirse en un emotivo abrazo con María, una escena que años después volvió a conmoverlo profundamente.

De vuelta en el piso de Otro día perdido, a Donato De Santis le costó encontrar las palabras después de revivir aquellas imágenes junto a su madre. La emoción era evidente y Mario Pergolini no tardó en señalarlo, al tiempo que remarcó la importancia de atesorar ese tipo de registros familiares. Conmovido, el chef contó que la grabación había sido realizada años atrás en una cantina ubicada detrás de la casa donde creció en Italia, un escenario profundamente ligado a sus recuerdos.

El chef no ocultó su emoción en Otro día perdido (Captura: eltrece)

La secuencia tuvo un impacto aún mayor porque su madre, María Bottaccio, falleció en abril de 2023 en la región italiana de La Puglia, a los 93 años. Sin lugar a dudas, volver a verla en pantalla, compartiendo una de sus grandes pasiones, significó para Donato un viaje directo a sus orígenes y a los momentos que marcaron su infancia y su formación.

Más adelante, Pergolini le preguntó cómo había vivido su familia el éxito que alcanzó en la Argentina. “Viste cómo es la gente de campo. O sea, estaban orgullosos y contentos porque siempre traté de ponerlos al día de lo que me sucedía, pero después me di cuenta: ellos estaban contentos de verme”, respondió.

En definitiva, la entrevista dejó al descubierto una faceta más íntima del cocinero, que aprovechó la oportunidad para recordar a quien no solo le transmitió conocimientos gastronómicos, sino también el amor por las tradiciones, la familia y la cocina.