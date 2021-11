Eduardo Feinmann realizó una insólita comparación entre Boca y el Gobierno

Este lunes, en el pase realizado en LN+ entre Paulino Rodrigues y Eduardo Feinmann, ambos periodistas conversaban sobre fútbol a raíz de la entrega del Balón de Oro a Lionel Messi, cuando de pronto el conductor de El noticiero de LN+ hizo una inesperada comparación entre Boca, el equipo de sus amores y la Argentina. “El club es un mamarracho”, sentenció luego.

La conversación entre ambos conductores se suscitó minutos después de que Messi recibiera en París su séptimo Balón de Oro, el galardón que se otorga a quien se considera el mejor futbolista del mundo. A partir de este premio, Feinmann chicaneó a Rodrigues -hincha de River- al recordarle que en ese club lo habían dejado ir a Messi cuando era pequeño, ya que habían sido “unos visionarios”.

La insólita comparación de Feinmann entre Boca y el gobierno argentino

La discusión siguió con Rodrigues señalando que “tan mal no nos va, igual”, en referencia al reciente campeonato ganado por el equipo de la banda. Feinmann, entonces, lo felicitó, aunque desmereció el nivel competitivo del campeonato, y más adelante confesó su admiración por varios personajes del club de Núñez.

“A (Marcelo) Gallardo (DT de River) lo quisiera yo. Me encantaría que sea el director técnico de la selección argentina de futbol. Me encantaría tener a Julián Álvarez, el mejor jugador de fútbol argentino hoy por hoy”, sentenció el conductor de El noticiero de LN+.

Más adelante, Feinmann se metió en el nivel dirigencial, y continuó con los referentes riverplatenses. “Me encantaría tener de vicepresidente a uno como Jorge Pablo Brito, y no a (Juan Román) Riquelme, por ejemplo. Me gustaría tener un presidente como Brito, que seguramente será el próximo presidente de River, en lugar de (Rodolfo) D’Onofrio, y no el señor (Jorge) Amor Ameal, qué se yo”.

A continuación, Feinmann le pidió a Rodrigues: “No me des manija con Boca”.

Y luego, arremetió con una comparación inesperada. “Porque Boca hoy por hoy es como la Argentina, como el gobierno argentino. Ameal es Alberto (Fernández) y Riquelme es Cristina (Kirchner). La lapicera la tiene Ameal, pero la tinta la maneja Riquelme”.

“Un mamarracho. El club es un mamarracho. El fútbol es un mamarracho”, terminó, indignado, el conductor de El noticiero de LN+.

A tal punto llegó la vehemencia de Feinmann, que Rodrigues le dijo: “Bueno, no te doy más manija”. “¿Sabés lo que pasa? Me metiste el dedo en la llaga, en la herida. Está bien. Sos un gran amigo”, replicó Feinmann a su colega, ya un poco más distendido.