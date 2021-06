La fuerte sentencia de “Toti” Pasman por el sorteo del fixture: “El torneo está armado para Gallardo”

El conductor de Fútbol 910, Juan Carlos “Toti” Pasman, lanzó este martes por la noche una fuerte acusación: desde su punto de vista, el próximo torneo local “está armado” para que lo gane River Plate, ya que se trata, a priori, del último torneo de Marcelo Gallardo al frente del equipo.

“¿Quién lo armó el fixture? ¿Rodo (D’Onofrio)? ¿(Jorge) Brito? ¿(Marcelo) Gallardo?”, se preguntó Pasman. River jugará los cinco “clásicos” del torneo y los primeros dos partidos en condición de local: “Lo hizo la Liga Profesional para que Gallardo salga de perdedor y gane un torneo local. No hay otra lectura”, sentenció.

Pasman no dudó en calificar como “escandaloso” el sorteo del fixture del conjunto millonario: “Si no ganás este torneo, Muñeco... tenés todas las primeras fechas adentro, todos los clásicos adentro. ¿Es joda, esto? ¿Cómo puede ser que un equipo juegue todos los clásicos de local?”. Y citó a Riquelme para criticar al entrenador de “La Banda”: “Una de las coas que dijo es que (Gallardo) era el mejor técnico de la historia de River, y hace siete años no puede ganar un torneo local”.

Por otra parte, “Toti” consideró que Racing Club salió muy desfavorecido ya que disputará todos los clásicos en condición de visitante. Por otra parte, el comentarista aprovechó para chicanear al presidente de la LPF, Marcelo Tinelli: “¿(Al fixture) lo armaron en el jurado? ¿Ángel de Brito, Solita Silveyra?”.

Para enmendar el error del calendario, Pasman pidió que se haga un nuevo sorteo”: “Acomoden las cosas como corresponde. No nos tomen por boludos. Júntense mañana, total hay tiempo. Esto arranca el 16 de julio”. Al mismo tiempo, el animador consideró que River “es el mejor equipo de América”.

El fixture completo de River Plate para el próximo torneo de la Liga Profesional Twitter @RiverPlate

LA NACION