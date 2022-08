Eduardo Feinmann reparó en un detalle del descargo de Cristina Kirchner

En el clásico pase de los días martes, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, en LN+, analizaron el descargo que realizó Cristina Kirchner en su propio canal de YouTube por la causa de Vialidad y fueron punto por punto repasando lo dicho contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron una condena a prisión por 12 años.

El conductor de El Noticiero comenzó el diálogo con su colega y se mostró sorprendido por un detalle del descargo de la vicepresidenta: la estrategia adoptada. “Vi a una Cristina Kirchner totalmente desesperada; no mostró nada, absolutamente nada, que la desencrimine. Pensé que iba a sacar un as de la manga, diciendo: ‘Miren fiscales, yo no tengo nada que ver con el delito’. Lo único que hizo, para mí, es decir ‘yo soy corrupta, pero ellos también son corruptos’, ‘Macri gato también es corrupto, no me miren a mi sola’. Es el mayor carpetazo público y político que vi en mi vida, nunca observé algo semejante, hasta cuasi mafioso”.

La sorpresa de Feinmann ante el discurso de CFK

Rossi, quien asintió por completo cada palabra de Feinmann, se sumó al último fragmento y manifestó: “Para mi fue un show mafioso. Es la técnica de la mafia. El aviso lo dan con el carpetazo, es un acto de desesperación. Está enviando un mensaje de que ella se hunde, pero no va a ser sola, está dispuesta a llevarse a algunos puestos, a todos los Lázaro Báez que haya en el país. Ella creyó que el sistema se iba a atemorizar y van a saltar a defender a los Caputo y los Gutiérrez. Señora, muestre todo lo que tenga, caiga quien caiga”.

Además, Feinmann marcó un punto clave en su discurso cuando incluye a Néstor Kirchner. “Dentro del carpetazo lo manda a su propio marido abajo de un tren. Dijo que todos los miércoles se reunía con Magneto. Como diciendo el del problema era Néstor, yo no tengo nada que ver”, subrayó sobre ese pasaje.

Por último, se detuvo en un detalle de las pruebas que presentó sobre los chats que incriminan a empresarios y funcionarios: “Cristina y Néstor mandaban a espiar teléfonos de medio mundo. Quedó demostrado en la prueba donde aparece el año 2014 cuando no gobernaba Macri, sino que ella cuando espiaba a sus funcionarios, empresarios y políticos”.