Matías Martin defendió a su hijo, despegó a Chiche Gelblung y disparó contra Eduardo Feinmann

A la polémica que comenzó con los dichos de Luca Martin sobre la edad de Chiche Gelblung y que explotó con la respuesta del histórico periodista y la intervención de Eduardo Feinmann, se sumó hoy una nueva voz, la de Matías Martin. Si bien el conductor aseguró que a su hijo “se le fue larga” y despegó a Gelblung del conflicto, apuntó fuerte contra Eduardo Feinmann y responsabilizó a los medios y a las redes por la escalada.

Chiche Gelblung respondió a los cuestionamientos sobre su edad con críticas al entorno familiar de Luca Martin

Todo comenzó la semana pasada cuando Chiche Gelblung contestó a las declaraciones de Luca Martin sobre su avanzada edad. El cruce ocurrió luego de la difusión de un fragmento del ciclo Bendita, donde el hijo de Matías Martin cuestionó la vigencia del histórico conductor. Gelblung enfrentó los micrófonos a la salida de su trabajo y minimizó los dichos del joven con frases tajantes sobre la experiencia y el respeto generacional. Sin embargo, ante la insistencia del cronista, calificó a Luca como un “pelotudo” y extendió ese mismo calificativo hacia su padre, Matías Martin.

La noticia hizo reaccionar a varios usuarios de la red social X, y Feinmann fue uno de los más duros. “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”, escribió. A la respuesta de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, se le sumó la de Matías Martin.

La respuesta de Matías Martin

Martin habló de la polémica en Todo Pasa, el programa de radio que conduce de lunes a viernes por Urbana Play. Allí, el conductor buscó bajarle el tono a la polémica: explicó que estaba de vacaciones cuando “explotó el conflicto mediático”, que Luca habló “de forma irónica y despectiva de Chiche Gelblung” y que el recorte de lo que dijo generó reacciones. “Algunos se ofendieron, otros se enojaron. Reaccionó el propio Chiche, me parece que de una manera muy tranquila. Vi la nota donde trató de esquivar el conflicto todo el tiempo y al final terminó diciendo casi graciosamente ‘es un pelotudo’. Mi respeto a Chiche Gelblung y la idea de que se le fue larga a Luca porque no tenía que hacer ningún chiste con la edad”, analizó.

De inmediato, Martin habló de lo que se generó luego y de la “carga” de Luca de tener padres famosos. “Lo que pasó después es una agresión como yo no había visto de cerca. Estoy sorprendido. Me parece que algo tiene que ver con esta idea instalada de que los ‘ hijos de’ en este momento de los medios, del país, de la Argentina, son algo así como culpables de robarle el trabajo a la gente y, por los mensajes que me llegan, todos carecen de talento”, explicó. “Me parece una simplificación absurda e injusta”, defendió a su hijo y señaló que todos los casos son distintos.

Nancy Dupláa, Matías Martin y Luca

Por último, habló de un “ataque coordinado” en redes para sus hijos y se detuvo en particular en la respuesta de Eduardo Feinmann. “Dijo que mi hijo es un ser de mierda por su ADN. Un comentario filonazi que no termino de entender si quiere una raza pura en la ciudad, pura de K, no sé bien. Si bien después dijo que yo soy un buen tipo y tengo valores, la remata diciendo que mi hijo es una mierda. El asunto no se resuelve de esa manera”, sostuvo. Además, aseguró que apoya “a muerte” a su hijo y que resolverá las cosas en privado.

Después de compartir sus pensamientos en Urbana Play, el mismo cronista de Puro Show que habló con Chiche lo fue a buscar a la puerta de la radio. Lo que se dio fue un tenso ida y vuelta en donde el conductor apuntó contra el notero. Primero, Martin volvió a decir que a Chiche lo respeta, que a Luca “se le fue larga” y que las palabras de Gelblung “no le ofenden en lo más mínimo”. “Feinmann se pasó de la raya”, sostuvo cuando le preguntaron por sus declaraciones.

Matías y Luca Martin trabajaron juntos en un programa de televisión Mariana Roveda

Ante las insistentes preguntas, Matías Martin pidió disculpas, dijo que tenía que ir a trabajar e intentó cerrar la nota, pero una pregunta lo hizo reaccionar. “¿Por qué crees que Chiche dijo ‘es un pelotudo, igual que el padre’?”, le consultaron. “Porque lo fueron a torear. Sí él dijo ‘no pasó nada’ diez veces”, respondió. “A vos -siguió, ya en un mano a mano con el cronista de Puro Show-, diez veces te dijo ‘ no pasó nada’ y vos fuiste a buscar que te diga eso y ¡lo lograste! Lo buscaste y lo sabés”.