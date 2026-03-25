El cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Este martes, tras salir de los tribunales de Río de Janeiro, Brasil, Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo, habló con el periodista Eduardo Feinmann, hizo un repaso sobre su situación judicial tras ser grabada mientras hacía gestos racistas y discutió con el conductor por posteos que había subido en redes sociales.

El cruce entre Feinmann y Páez

“Yo no soy racista Feinmann, vos, que me matás por Twitter: no soy racista”, dijo Páez, quien permanece en esa ciudad brasileña y con tobillera electrónica por la causa que se originó el 14 de enero, cuando discutió con los mozos de un bar de Ipanema por una supuesta cuenta mal cobrada e hizo los gestos racistas. Aunque la joven afirmó inicialmente que se había retirado a los gritos, fue registrada haciendo movimientos de un mono, video que se convirtió en una prueba central para la Justicia de ese país.

A partir de ese momento, Páez acusada por el delito de injuria racial y permaneció bajo monitoreo, con tobillera electrónica e inhabilitada de salir de Brasil.

“Respondí mal y pedí perdón. Reaccioné a gestos obscenos”, siguió la abogada desde el móvil de A24. Luego, acusó: “Vos te metiste con la comunidad LGBT y también dijiste que la Argentina no quería villeros. ¿Justo vos me vas a venir a decir a mí racista?“.

El fundamento de las acusaciones de Páez contra Feinmann surgió a partir de un posteo que el periodista compartió en su cuenta de X, donde escribió “La abogada racista volvería a la Argentina”, acompañado de un video de la joven de 29 años.

La abogada racista volvería a la Argentina. https://t.co/Hifd0iKUPa — Eduardo Feinmann (@edufeiok) March 24, 2026

Al momento de tomar la palabra, Feinmann respondió: “Yo no dije eso. Ahora, si vos pediste perdón, es que fuiste racista. Si no, no hubieras pedido perdón”. “Vos pediste perdón porque fuiste racista: porque sabés que en Brasil no le podés decir mono a alguien”, insistió.

“Nunca quise injuriar”, se defendió Páez, en el punto más álgido del cruce. “Pero injuriaste: cometiste un acto racista”, contestó Feinmann. Por último, el periodista preguntó: “Ok, ¿cuándo volvés?“, a lo que la joven dijo: ”Todavía no sé“.

Qué pasó en la primera audiencia

Agostina Páez enfrentó el martes el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, que originalmente incluía una pena potencial de hasta 15 años de cárcel.

Durante la primera audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó Carla Junqueira, abogada de la acusada, a la salida de la audiencia.

La abogada argentina Agostina Páez podría ir a prisión en Río de Janeiro por un gesto racista

“En estos días me van a dejar volver a casa”, dijo Agostina Páez, aliviada, al salir de la sesión, que se extendió por más de tres horas. “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, sumó ante un móvil de LN+.

La fiscalía pidió que Páez indemnice con cerca de US$50.000 a cada una de las víctimas. La condena se transforma, de esta forma, en un resarcimiento. El juez, en tanto, todavía no se expidió. Los montos finales se sabrán tras la firma de la resolución, que se espera que tenga lugar en los próximos días y que determine, a su vez, la instrumentación de la salida del país de Páez.