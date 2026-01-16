El periodista Eduardo Feinmann publicó críticas severas contra Luca Martin a través de la red social X. La reacción del conductor de radio Mitre surgió tras los comentarios del integrante del programa Bendita TV sobre la carrera de Samuel "Chiche" Gelblung. Este enfrentamiento creció e involucró este viernes a la actriz Nancy Dupláa y al actor Pablo Echarri en un intercambio de acusaciones públicas.

Qué pasó entre Feinmann y Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín

Este miércoles, Eduardo Feinmann utilizó sus perfiles digitales para criticar al hijo de la actriz Nancy Dupláa. El conductor reaccionó a un fragmento audiovisual del ciclo televisivo donde trabaja el joven de 25 años. En ese video, el joven panelista ironizó sobre la edad de Chiche Gelblung y bromeó sobre su presencia en los medios desde hace tres siglos.

Las declaraciones de Luca Martin sobre Chiche

Feinmann consideró que este comportamiento responde a una “herencia biológica negativa”. El periodista empleó términos despectivos y mencionó: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martín es un claro ejemplo”.

El periodista también enfocó sus agresiones hacia la crianza del joven y la influencia materna.

Según el análisis del conductor de radio, la supuesta falta de respeto del panelista proviene directamente de la conducta de su madre. Estas declaraciones en la plataforma X dispararon las réplicas de la familia durante la jornada de este viernes.

El duro intercambio en redes entre Feinnman y Dupláa

Como fueron las respuestas de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Nancy Dupláa rompió el silencio en la madrugada de este viernes para defender la integridad de su hijo. La actriz describió a Luca como un “joven sensible, empático y buen amigo”. La artista también cuestionó la autoridad moral del periodista para dar lecciones de comportamiento.

En su mensaje, Dupláa preguntó de forma irónica si el ejemplo de conducta era el propio Feinmann. La actriz acusó al periodista de ir contra los profesionales del Hospital Garrahan y episodios de maltrato hacia estudiantes en el pasado.

Minutos después de esta publicación, Pablo Echarri intervino en la discusión digital con un mensaje contundente hacia el cronista. El actor increpó al conductor y utilizó calificativos fuertes para cuestionar su valentía. Echarri destacó que el joven convivió con él por más de 20 años y lo instó a dirigir las críticas hacia su persona en lugar de enfocarse en mujeres o jóvenes.

Feinmann, ante esto, volvió a la carga con un mensaje contra Echarri: “Lo que hablás de mi, habla más de vos que de mí. Y siempre fuiste defensor de los gobiernos más corruptos de la historia Argentina. Amigo de la Condenada y beneficiado por la corrupta y chorra de Cristina y sus 4 gobiernos”.

La respuesta de Chiche a Luca Martin

Cuál fue la reacción de Chiche Gelblung ante los comentarios sobre su edad

El detonante de la disputa fueron las frases de Luca Martin en el ciclo Bendita TV. El panelista bromeó sobre la vejez de Gelblung y manifestó que lo veía anciano desde su propia niñez. Tras la repercusión de sus dichos, el joven ofreció una aclaración este jueves en el mismo programa.

El comunicador explicó que siempre conoció a Chiche como “una persona mayor con una personalidad y reacciones específicas”. También negó cualquier intención de discriminar al periodista por su edad o de realizar un chiste de humor negro.

Chiche Gelblung minimizó la trascendencia de los comentarios del joven de 25 años. El conductor de Crónica TV enfrentó los micrófonos del programa Puro Show a la salida de su lugar de trabajo. El periodista calificó al hijo de Dupláa como un tonto y extendió ese calificativo hacia su padre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.